İstanbul sokaklarındaki gezintileriyle fenomen haline gelen Boji adlı köpeğin, tramvaya pislediği iddia edilmişti. İBB'nin sözcüsü Murat Ongun, Twitter'dan paylaştığı video ile iddiaları yalanladı. Hızla yayılan videoya dünya çapında tepki gösterildi.

Geçtiğimiz ay İstanbul sokaklarını karış karış gezen bir köpek vatandaşlar tarafından fark edilmiş, sosyal medyada hakkında birçok paylaşım yapılmıştı. Genellikle metro ve metrobüslerde, tekerleklerin hareketini sağlayan demiryolu bileşeni bojide uyuyan köpeğe Boji adı verilmişti.

Boji, toplu ulaşım araçlarını kullanarak İstanbul’un birçok semtine seyahatlere çıkıyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Boji’nin sağlık konrolleri yapılmış ve nereleri gezdiğini anlayabilmek için mikroçip takılmıştı. Mikroçip sayesinde bir günde 29 durak gezdiği ortaya çıkan Boji, adeta fenomen haline geldi.

Boji'nin tramvaya pislediği iddia edildi

İstanbul’un sevimli dostu diye nitelendirilen Boji, bu sürede pek çok haklı/haksız eleştirinin hedefi haline geldi. Elbette bir köpeğin “maskot” haline getirilerek toplu taşımalarda insanların arasında bir yaşam sürmesi onun için büyük bir tehlike yaratıyor. Ancak onun ve tüm toplumun sağlığı için izlenecek daha iyi bir yol bulunabilecekken, dün ortaya atılan bir iddiayla oldukça sevimli başlayan bu olayın gelebileceği son noktayı gördük.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir fenomeni haline gelen Boji’nin tramvaya pislediği söylentileri ortaya atıldı. İBB sözcüsü Murat Ongun ise bugün Twitter’dan “Boji’nin tramvaya kaka yaptığı iddia edilmişti. Ama kameralar bize bu akıl almaz görüntüleri gösterdi, izleyin.” notuyla tramvayın güvenlik kamerasıyla kaydedilen bir video paylaştı. Twitter kullanıcıları, kısa sürede yayılan video üzerine tepkilerini gösterdi. Can Okar adlı bir kişinin yaptığı paylaşım üzerine de olay yurtdışında da yayıldı ve dünya çapından da pek çok tepki geldi.

Can Okar'ın paylaşımı ve dünya çapından gelen tepkiler:

"Vay be, Türkiye hala insanların ne kadar kötü olabileceği konusunda beni şaşırtabilir! İğrenç bir adam, toplu taşıma araçlarında seyahat etmesiyle ünlü muhalif köpek Boji'yi koltuğa köpek boku koyarak karalamaya çalışır. Tamam, geri okudum. Türkiye gerçeküstü."

"Sokak köpeklerinin bile politize edildiği Türkiye'ye hoş geldiniz."

"İşte kimliği belirsiz saldırganın kakayı bıraktığı video."

"Duyduğum en çılgın şey!"

"Türkiye gerçeküstü :,D"

"Bu ülkede artık hiçbir şey beni şaşırtmıyor."

"Bu adam kötü bir gün geçirdi. Bir medya yıldızı olan İstanbul köpeğini (ve muhalefetteki İstanbul Belediye Başkanını) karalamak için cebinde kakası taşıdı ve çıplak elleriyle çıkardı - ama yakalandı!"