Booking.com Davası Sonuçlandı: İşte Çıkan Karar

200'den fazla ülkede hizmet veren ancak uzunca bir süredir Türkiye'de hizmet veremeyen Booking.com'a kesilen ceza belli oldu. TÜRSAB'ın davasını kabul eden mahkeme, Booking.com'un haksız rekabet yaptığını açıkladı.

Dünyanın popüler seyahat internet sitelerinden bir tanesi olan "Booking.com", bir süredir Türkiye'de hizmet veremiyor. Bunun nedeni ise Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından açılan bir dava. Şimdi ise TÜRSAB ve Booking.com arasındaki dava sonuçlandı ve mahkeme, Booking.com'un haksız rekabet oluşturduğu sonucuna vardı.

İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davanın kararı bugün verildi. Mahkeme sonucuna göre Booking.com, Türkiye'de hizmet vermeye devam edebilecek. Ancak bu durumun gerçekleşebilmesi için şirketin sözleşmelerdeki eksikleri gidermesi, 500 bin TL teminat ödemesi ve "en iyi fiyat" ibaresini kaldırması gerekiyor. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesi halinde Booking.com, ülkemizdeki hizmetlerine kaldığı yerden devam edecek.

Booking.com davasında ne olmuştu?

Aslına bakacak olursak Booking.com, uzunca bir süre boyunca Türkiye'de hizmet verdi. Ancak şirketin Türkiye'deki aktivitesi, 3 yıl önce Rekabet Kurumu tarafından verilen 2.5 milyon TL cezanın ardından sekteye uğradı. Bu cezanın hemen ardından da TÜRSAB devreye girdi ve Booking.com'un Türkiye'deki faaliyetleri durduruldu.

Yaşanan bu sürecin ardından hem Booking.com hem de TÜRSAB ve BTK gibi diğer kurumlardan peş peşe açıklamalar yapıldı. Türkiye'de verdiği hizmet durdurulan Booking.com, yaptığı açıklamalarında Türkiye'nin sabırlı olması gerektiğini ifade ederek hizmetlerin en kısa sürede yeniden başlayacağını söyledi. Ancak yine bu sürecin içerisinde TÜRSAB, Booking.com'a dava açtı.

Dava birkaç yıl boyunca görüldü. Alınan karar temyize taşındı ancak üst mahkeme, Booking.com'un itirazlarını reddetti. Bu yılın başlarında Booking.com'un Türkiye'deki hizmetleriyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı ve TÜRSAB'ın açtığı mahkeme de bugün itibarıyla sona erdi. Mahkeme, Booking.com'un haksız rekabet oluşturduğu kararını verdi.

Booking, tek bir şartla Türkiye'ye dönebilir

Mahkemenin nihai kararını vermesiyle birlikte Booking.com'a yöneltilen koşulların sağlanması beklenecek. Eğer Booking.com, gerekli işlemleri yapar ve 500 bin TL'lik teminat ödemesini kabul ederse Türkiye'deki hizmetine devam edecek. Ancak Booking.com mahkeme kararını uygulamak istemezse 200'den fazla ülkede hizmet veren platform, Türkiye'de hizmet veremeyecek.