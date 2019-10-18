UBER’e karşı açılan dava sonucunda UBER faaliyetleri Türkiye’de sona erdi. UBER’in faaliyetinin sona ermesinin ardından UBER sürücüleri araçlarını satmaya başladılar. Araçlarını satmak isteyen UBER sürücüleri, otomobil galerilerinde düşük fiyatlarla karşılaşıyorlar.

Esnaf Odası ve Birleşik Taksiciler Derneği’nin UBER’e karşı açtığı davanın sonucunda UBER’in Türkiye’deki faaliyeti sona ermiş oldu. Mahkeme, UBER’in haksız rekabet oluşturduğuna karar vererek UBER’in faaliyetinin durdurulmasına ve internet uygulamalarına da erişim engeli getirilmesine karar verdi.

Mahkemenin verdiği UBER’in faaliyetlerini durdurma kararının ardından UBER sürücüleri, araçlarını satmaya başladılar. Sürücüler, araçlarını satmak için otomobil galerilerine başvuruyorlar. Ancak galericiler, UBER araçları yüksek fiyatlara alınmış olmasına rağmen çok daha ucuza satılabileceğini belirtiyor. Araçlarını genel de kredi ile almış olan UBER sürücüleri, düşük fiyatlara rağmen araçlarını satmayı göze alıyor.

Bağcılar’da bir otomobil galerisinin sahibi olan Engin Kalebaşı, UBER sürücülerinin araçlarını satmak için kendilerine geldiklerini belirtiyor. Kalebaşı, Türkiye’de 10 bin civarında UBER aracı olduğunu, mahkeme kararından sonra birçok insanın aracını satmak için galerilere geldiğini belirtiyor. Çoğunluğu kredi borcu ile alınan UBER araçlarının sahiplerinin şimdi, borçlarını ödemek için araçları satmak istediğini belirtiyor.

Galeri sahibi Engin Kalebaşı, “Günde 3-5 kişi bu iş için bize müracaat ediyor. Zor satarlar. Çünkü yüksek bedellere almışlardı o dönemde. Araş sayısı çok azdı. UBER’e arabalarını sokmak için kaç para dediysek aldılar o dönem. Ama şimdi araç fazlalığı oluştu. Bir de araçlar panelvandan VİP'e dönünce bunun talebi de çok az. Onun için bedelleri de düşük oluyor. Kilometreleri de fazla olmuş oluyor. Yıpranmışlığı da var. Vatandaşların zararı tabii ki o” açıklamasını yaptı.