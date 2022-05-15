ABD'li operatör şirketi Boost Mobile, müşterilerin faturasında kolaylık sağlayacak yeni bir oyunu piyasaya sürdü. BoostOne isimli uygulama ile Boostcoin kazanmak mümkün olacak.

ABD merkezli mobil operatör sağlayıcısı Boost Mobile, müşterileri için hem reklam izleyip hem de coin kazanabilecekleri yeni bir oyunu piyasaya sürdü. Blockchain destekli bu projede; Boostcoin’ler ile kullanıcıların faturalarını ödemesini kolaylık sağlanıyor.

Servis sağlayıcısı Boost Mobile, bu işlemlerin ‘BoostOne’ uygulamasını indirerek gerçekleştirilebileceğini belirtti. Peki kullanıcıların yapması gerekenler tam olarak nedir?

Oyun oynayarak ve reklam izleyerek coin kazanılabilecek

Boost Mobile tarafından yapılan açıklamada, kullanıcıların oyun içinde reklam izleyerek Boostcoin kazanması mümkün olacak. Normalde tek bir Boostcoin 1 cente (yaklaşık 15 kuruş) eşitken, kullanıcılar birkaç saniye reklam izleyerek kısa yoldan iki Boostcoin kazanabilecek. Tabii bu kadar düşük miktarın faturanın tümünü ödeyebilecek bütçede olmadığının da altını çizmekte fayda var.

Fatura fiyatlarının düşmesi için sunulan bu imkan, kullanıcılara ödeme kolaylığı sağlayacak. Sağlayıcı şirketinin bu hamlesi, popüler Fortnite ile Candy Crush’tan ilham aldığını gösteriyor. Zira söz konusu oyunlar , kendi içerisinde kullanıcılarına reklam izleterek ödül veriyor. Şimdi ise benzer bir durum BoostOne’da gerçekleşecek.

Diğer yandan Boost Mobile, Boostcoin kazanmanın başka bir yolu olacağını daha söyledi. ‘Kazanmak için çevir’ çarkı sayesinde kullanıcılar, en az 5 sent ve en fazla 5 dolara kadar ödül kazanabilecek