Bornova En İyi Araba PPF Kaplama - 2026

Bornova'daki en iyi araba PPF kaplama lokasyonlarını merak ediyor ve ortalama fiyat bilgisi almak istiyorsanız doğru yerdesiniz.

Aracınızı ilk günkü parlaklığıyla korumak, özellikle 2026 yılındaki araç ve parça maliyetlerini düşündüğümüzde artık bir lüks değil, çok mantıklı bir yatırım koruma yöntemi hâline geldi.

İçerikten Görseller +1 × + − ‹ ›

İşte tam bu noktada devreye giren PPF (Paint Protection Film) yani Boya Koruma Filmi, aracınızın kaportasını âdeta görünmez bir zırh gibi koruyor. Bornova sanayi sitelerinde ve lüks detailing merkezlerinde aracınıza en uygun, en kaliteli korumayı yaptırmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Gelin Bornova'nın en iyi PPF kaplama rehberine birlikte göz atalım.

İçerikten Görseller +1 × + − ‹ ›

NOT: Bu içerikte yer alan işletmeler, Google kullanıcı puanları ve yorumları baz alınarak sıralanmıştır ancak bu puanların ve yorumların her zaman tamamen objektif ya da manipülasyondan uzak olduğu garanti edilemez. Webtekno olarak listede yer alan işletmelerin hizmet kalitesi, ürün durumu veya satış süreçleriyle ilgili herhangi bir doğrudan sorumluluk kabul etmemekteyiz. Nihai satın alma kararı ve doğabilecek tüm riskler kullanıcıya aittir; bu nedenle tercih yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı ve mümkünse ürünü yerinde incelemenizi öneririz.

PPF kaplama nedir? Arabanıza neden yaptırmalısınız? - 2026

PPF (Paint Protection Film), poliüretan esaslı, ultra şeffaf ve yüksek esnekliğe sahip bir boya koruma teknolojisidir. 2026 yılı standartlarında üretilen yeni nesil PPF filmleri, "self-healing" (kendini yenileme) özelliğine sahiptir. Yani aracınız çizildiğinde, güneş ısısı veya sıcak su yardımıyla o kılcal çizikler kendi kendine yok olur.

Aracınıza PPF yaptırmalısınız çünkü yoldan sıçrayan taşlar, kuş pisliklerinin asidik etkileri, güneşin UV ışınları ve sürtmeler boyaya doğrudan zarar veremez. PPF, tüm bu dış etkenleri kendi gövdesinde sönümler. Aracınızı satmak istediğinizde filmi söktüğünüz an altından fabrikadan yeni çıkmış gibi kusursuz bir boya çıkar, bu da aracınızın değerini maksimumda tutar.

PPF ile seramik kaplama arasındaki fark ne?

Araç sahiplerinin en çok düştüğü yanılgılardan biri bu iki uygulamayı aynı sanmaktır.

PPF Kaplama (Fiziksel Koruma) : Ortalama 150-200 mikron kalınlığında fiziksel bir katmandır. Taşa, derin çiziklere, sürtmelere ve darbelere karşı tam koruma sağlar. Boyayı fiziksel olarak zırhlar.

: Ortalama 150-200 mikron kalınlığında fiziksel bir katmandır. Taşa, derin çiziklere, sürtmelere ve darbelere karşı tam koruma sağlar. Boyayı fiziksel olarak zırhlar. Seramik Kaplama (Kimyasal Koruma): Sıvı cam teknolojisidir, boyanın gözeneklerine yerleşir. Muazzam bir parlaklık, derinlik ve su iticilik (hidrofobik etki) sağlar. Ancak taş çarpmalarına veya derin çizilmelere karşı fiziksel bir bariyer oluşturamaz.

PPF kaplama hangi bölgelere uygulanır? Tam ve kısmi kaplama

Kısmi Kaplama (Ön Üçlü Paket) : Genellikle taş darbelerine ve rüzgâra en çok maruz kalan bölgeleri içerir. Ön kaput, ön çamurluklar, ön tampon, dikiz aynaları ve ön farlar bu pakete dâhildir. Şehir içi yoğun kullananlar için f/p oranı en yüksek seçenektir.

: Genellikle taş darbelerine ve rüzgâra en çok maruz kalan bölgeleri içerir. Ön kaput, ön çamurluklar, ön tampon, dikiz aynaları ve ön farlar bu pakete dâhildir. Şehir içi yoğun kullananlar için f/p oranı en yüksek seçenektir. Tam (Komple) Kaplama: Aracın tavanı, kapıları, bagajı dâhil olmak üzere istisnasız tüm boyalı yüzeylerinin kaplanmasıdır. Aracını uzun yıllar kusursuz saklamak ve renk tonu farkı riski yaşamak istemeyenler için nihai çözümdür.

Bornova'da en iyi PPF kaplama yapan ustalar - 2026

İzmir Bornova, hem 2. ve 3. Sanayi Siteleri hem de Kazımdirik Mahallesi'ndeki lüks stüdyoları ile oto detailing dünyasının merkezi konumundadır. Google üzerinde kullanıcı memnuniyeti, işçilik kalitesi ve yüksek puanları ile öne çıkan Bornova'daki bazı popüler ustaları sizler için derledik.

CS Araç Kaplama Merkezi (CS Garage) - 4.8

Evka 3 ve sanayi bölgesine yakın lokasyonuyla bilinen, uzun yıllar garantili TPU kaplama çözümleri sunan ve yüksek müşteri memnuniyetine sahip popüler noktalardan biri.

İletişim numarası : 05301841092

: 05301841092 Instagram hesabı: https://www.instagram.com/csgaragee/

Team Aksoy Garage - 4.3

Kazımdirik, 3. Sanayi Sitesi'nde yer alan, premium malzeme kullanımı ve titiz işçiliği ile adından söz ettiren yüksek puanlı bir merkez.

İletişim numarası : 05326293551

: 05326293551 Instagram hesabı: https://www.instagram.com/teamaksoy/

Saklı Garaj PPF & Detailing - 4.9

Kazımdirik Mahallesi'nde konumlanan, özellikle üst segment araçların PPF ve boya koruma işlemlerinde sunduğu profesyonel yaklaşımla bilinen bir diğer güvenilir adres.

İletişim numarası : 05527120426

: 05527120426 Instagram hesabı: https://www.instagram.com/sakli.garaj/

Royal Class Garage - 4.6

Sanayi Caddesi üzerinde yer alan ve araç kaplama süreçlerinde profesyonel işçilik ve modern ekipmanlar kullanan elit detailing stüdyolarındandır.

İletişim numarası : 05345513558

: 05345513558 Instagram hesabı: https://www.instagram.com/royalclassgarage/

Bornova ve çevresinde sertifikalı PPF uygulayıcıları

Menzo Garage - 5.0

Kazımdirik Mahallesi'nde (Sanayi Metro istasyonu yakınlarında) konumlanan işletme, lüks araç segmentinde sunduğu kusursuz işçilikle biliniyor. Araç kaplama ve PPF uygulamalarında sertifikalı teknisyenleri sayesinde kaporta üzerinde bıçak izi bırakmadan milimetrik çalışıyorlar.

İletişim numarası : 05339631735

: 05339631735 Instagram hesabı: https://www.instagram.com/menzogarage/

Ziebart - 4.8

Kazımdirik Mahallesi ile sanayi bölgesinin kesişiminde yer alan global bir marka şubesidir. Türkiye genelindeki en eski kurumsal boya koruma merkezlerinden biri olan Ziebart, kendi bünyesinde eğitim almış sertifikalı teknisyenlerle hizmet verir. Tamamen bilgisayarlı kesim (bıçaksız uygulama) ve uluslararası sertifikalı kendi premium PPF filmlerini kullanırlar.

İletişim numarası : 02324626116

: 02324626116 Instagram hesabı: https://www.instagram.com/ziebartizmir/

İzmir'de XPEL, SunTek ve 3M PPF filmi takan noktalar

Paddock Detailing İzmir - 4.8

Bornova-Bayraklı sınırında konumlanan, özellikle lüks ve süper spor araçların uğrak noktası olan premium bir detailing stüdyosudur. Dünyanın en iyi boya koruma filmleri arasında gösterilen XPEL ve Stek gibi markaların İzmir'deki en prestijli uygulayıcılarındandır. Kusursuz köşe dönüş işçiliğiyle haritalarda çok yüksek memnuniyet puanına sahiptir.

İletişim numarası : 05324364665

: 05324364665 Instagram hesabı: https://www.instagram.com/paddockdetailing/

Detailist Bornova - 4.9

Sanayi bölgesine yakın stüdyolarında hizmet veren butik ve profesyonel bir merkezdir. Araç sahiplerinin talebine göre orijinal SunTek ve 3M poliüretan filmleri tedarik ederek milimetrik işçilikle uygularlar. Filmlerin orijinallik kodlarını ve kutu açılışlarını doğrudan müşteriyle paylaşırlar.

İletişim numarası: 05327837535

Bornova'da PPF kaplama sonrası bakım hizmeti sunan yerler

Sonax Premium Bornova

Bornova'da yer alan yetkili Sonax Premium konseptli bu merkez, PPF kaplı araçların hassas bakım süreçleri için en doğru adreslerden biridir. Filmin yapısına zarar vermeyen, pH nötr Sonax Profiline şampuanları kullanırlar. Ayrıca kaplamanın hidrofobik özelliğini yenileyen özel PPF bakım kürleri sunarlar.

İletişim numarası: 02324616761

Bornova PPF kaplama fiyatları: 2026 güncel karşılaştırma

PPF kaplamada fiyatı belirleyen en kritik unsur kullanılan malzemenin türüdür. Piyasada ucuz olan PVC (plastik esaslı) malzemeler yerine, uzun ömürlü ve kendini yenileyen TPU (Poliüretan) malzemeler tercih edilmelidir. 2026 yılı güncel Bornova piyasasında fiyat parametreleri şu şekildedir:

Kısmi kaput kaplaması ile tam araç PPF fiyat farkı

Kısmi ön koruma paketlerinde kullanılan malzeme miktarı az olduğu için fiyatlar çok daha erişilebilirdir. Komple araç kaplamada ise hem harcanan premium film miktarı 4-5 katına çıkar hem de kapı kolları, logolar ve pürüzsüz kıvrımlar için işçilik süresi (3-4 gün) uzar. Bu nedenle tam araç kaplama, kısmi kaplamaya kıyasla maliyetlidir ancak tam koruma sağlar.

Araç markasına göre PPF maliyet tablosu: Bornova 2026

NOT: Aşağıdaki fiyatlar Bornova'daki yüksek puanlı işletmelerin 2026 yılı kaliteli TPU (Poliüretan) malzeme ve işçilik ortalamalarını yansıtmaktadır. Döviz kuru ve tercih edilen premium markaya (XPEL, 3M vb.) göre değişiklik gösterebilir.

Araç Segmenti / Marka Örnekleri Kısmi Ön Üçlü PPF Fiyatı Komple (Tam) Araç PPF Fiyatı B - C Segmenti (Küçük/Orta) - (Örn: Renault Clio, Fiat Egea, VW Golf) 15.000 TL - 20.000 TL 55.000 TL - 70.000 TL D Segmenti & C-SUV - (Örn: Togg T10X, VW Passat, Chery Tiggo 8) 20.000 TL - 25.000 TL 70.000 TL - 90.000 TL E - F Segmenti & Lüks SUV - (Örn: BMW 5 Serisi, Mercedes E, Porsche) 25.000 TL - 35.000 TL 95.000 TL - 140.000 TL

PPF kaplama yaptırırken dikkat edilmesi gerekenler

Aracınızı teslim edeceğiniz yerin ışıklandırmasından, kullanılan malzemenin arkasındaki logoya kadar her detay önemlidir. Paranızın boşa gitmemesi için seçici olmalısınız.

Kaliteli PPF ustası nasıl seçilir? 5 kritik soru

Bornova'da bir detailing dükkanına girdiğinizde ustaya mutlaka şu soruları yöneltin:

Malzeme türü nedir? (Yanıt kesinlikle PVC veya TPH değil, %100 TPU olmalıdır.)

Kesim işlemini nasıl yapıyorsunuz? (Dijital plotter kesim yapan yerler araç üzerinde bıçak oynatmadığı için daha güvenlidir.)

Kaç yıl sararma, çatlama ve kalkma garantisi veriyorsunuz? (Garantinin yazılı belge ile verilmesini isteyin.)

Kaplama öncesi boya düzeltme yapıyor musunuz? (PPF altındaki kılcal çizikleri büyüteç gibi gösterir, bu yüzden öncesinde iyi bir pasta-cila şarttır.)

Daha önce yaptığınız referans bir aracı inceleyebilir miyim? (İşçilikteki köşe dönüş detaylarını mutlaka kontrol edin.)

PPF uygulaması kaç günde tamamlanır?

Kusursuz bir PPF kaplama aceleye gelmez. Aracın detaylı temizliği, dekontaminasyonu (kil temizliği), polisaj (boya düzeltme) işlemleri, filmin uygulanması ve en önemlisi filmin altındaki suyun kuruyup kenarların iyice kemikleşmesi zaman ister. Kısmi ön kaplamalar 1 günde teslim edilebilirken, komple tam araç PPF kaplaması ortalama 3 ila 4 gün sürmektedir.

SSS: Bornova PPF kaplama hakkında merak edilenler

PPF kaplama ne kadar sürer ve garanti süresi nedir?

Uygulama türüne göre 1 ile 4 gün arasında tamamlanır. Garanti süresi kullanılan markaya göre değişmekle birlikte, kaliteli TPU malzemelerde 7 yıl ile 10 yıl arasında resmi sararma/kalkma garantisi sunulur.

PPF kaplı araç yıkamaya götürülebilir mi?

Evet, ancak bazı kurallarla. Basınçlı yıkama tabancası film kenarlarına çok yakından (minimum 40 cm mesafe korunmalı) tutulmamalıdır. Yıkamada kostik içermeyen pH nötr şampuanlar kullanılmalı ve otomatik fırçalı yıkama tünellerinden kesinlikle uzak durulmalıdır.

Bornova'da PPF kaplama için randevun nasıl alınır?

Bornova’daki popüler merkezlerde (özellikle 3. Sanayi ve Kazımdirik bölgelerinde) yoğunluk yüksektir. İşletmelerin Instagram hesapları veya Google üzerindeki telefon numaraları aracılığıyla, aracınızı teslim etmek istediğiniz tarihten en az 3-5 gün öncesinde randevu oluşturmanız işlemlerinizin aksamadan başlamasını sağlar.