Boston Dynamics'in bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen dört ayaklı robotu Spot, yeteneklerine bir yenisini daha ekleyerek konuşmaya başladı. Şirket, robotu konuşturmak için ChatGPT'den yararlandı.

ABD merkezli robotik şirketi Boston Dynamics’in yıllardır üzerinde çalıştığı Spot’un daha önce koşabildiğini, zıplayabildiğini, dans edebildiğini ve hatta resim çizebildiğini görmüştük. Tüpraş'ta bile çalışan dört ayaklı bu robot, şimdi de yepyeni bir yetenek kazandı.

Boston Dynamics, YouTube üzerinden Spot’un bir videosunu paylaştı. Videoda Spot’un artık konuşabildiği görüldü.

Tur rehberine dönüşen Spot, ChatGPT yoluyla konuşabiliyor

Videoya baktığımızda Spot’un soruları yanıtlayabildiğini görüyoruz. Hatta İngiliz aksanında da konuşabiliyor. Konuşurken normalde kolu olarak görev yapan kısmını da “ağız” gibi açıp kapatabiliyor. Boston Dynamics’in robota şapka, göz ve bıyık takarak komik bir görüntü verdiğini de görebiliyoruz.

Konuşma yeteneği kazanan Spot, tur rehberliği yapıyor ve şirketin tesislerini gezdirebiliyor. Tesisler hakkındaki ve diğer konulardaki sorulara kolayca yanıt verebiliyor. Boston Dynamics, Spot’u konuşturmak için OpenAI’ın popüler sohbet botu ChatGPT’den yararlandı. ChatGPT API’ının yanı sıra yanıtlarını dikkatli şekilde vermesi için bazı açık kaynaklı modelleri de kullanıldı.

Daha sonrasında Spot’a bir hoparlör yerleştirildi ve metinden konuşmaya yetenekleri eklendi. Şirket yetkilileri, robotun kameralar yoluyla tesisin görüntülerini inceleyebildiğini bu şekilde daha fazla bilgi alarak soruları yanıtlayabildiğini aktardı.

Spot’un üstlenebildiği tek kişilik videodaki “İngiliz uşak” değil. Dört ayaklı robot, bunun yanı sıra 1920’lerde yaşayan bir arkeolog, zaman yolcusu veya genç bir insan rolüne de bürünebiliyor. Hatta alaycı bir kişiliği bile var.