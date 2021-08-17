Brawl Stars’ın Fatihi Olmak İçin 10 Taktik

Mobil platformların en popüler oyunlarından biri olan Brawl Stars'ta uygulayabileceğiniz en etkili 10 taktiği sizler için derledik. İşte karşınızda sizi çok daha iyi bir oyuncuya çevirecek Brawl Stars taktikleri.

Mobil platformları kasıp kavuran Clash of Clans ve Clash Royale oyunlarının yapımcısı Supercell'in bir başka oyunu olan Brawl Stars, şu anda hem Android hem de iOS platformlarının en çok oynanan mobil oyunları arasında yer alıyor. 3'e 3'lük çok oyunculu nişancı türündeki oyunun Play Store'da 100 milyondan fazla indirmesi bulunuyor.

Brawl Stars bu kadar popüler olunca, oyunda gelişmek için kullanılabilecek taktikler de merak ediliyor. Bu içeriğimizdeyse "Brawl Stars nasıl oynanır?" sorusuna yanıt olacak en etkili Brawl Stars taktiklerine yakından bakacağız. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmadan hemen taktiklere geçelim.

Sizi çok daha iyi bir oyuncuya çevirecek Brawl Stars taktikleri:

Kaynaklarınızı akıllıca kullanın.

Savaşçılarınızı eşit şekilde güçlendirin.

Elmasları kafanıza göre toplamayın.

Rakiplerinize pusu kurun.

Uzak mesafeli çatışmalarda otomatik nişan almayın:

Haritada neler olup bittiğinin farkında olun.

Kafanıza göre savaşçı seçmeyin.

Düşmanları öldürdükten sonra harita kontrolünü kaybetmeyin.

Açgözlü olmayın.

Arkadaşlarınızla oynayın.

Kaynaklarınızı akıllıca kullanın:

Oyunda kazandığınız altınları ve elmasları saklayın. Kazanmak için oyunlara para vermeyi tercih eden biriyseniz bu Brawl Stars taktiğinin sizin için bir önemi yok ancak oyuna para vermeyen oyuncular için bu oldukça önemli. Bu nedenle altınlarınızı savaşçı yükseltmeleri için saklamak akıllıca olacaktır.

Savaşçılarınızı eşit şekilde güçlendirin.

Üstteki Brawl Stars taktiğine benzer şekilde, savaşçılarınıza eşit şekilde seviye atlatmak akıllıca olacaktır. Güç seviyeleri, savaşçılarınızın saldırı hasarını ve sağlığını belirler, dolayısıyla tüm savaşçılarınıza eşit şekilde seviye atlatmak iyi bir yatırımdır.

Eğer yalnızca favori savaşçılarınızın seviyesini yükseltirseniz ilk etapta daha fazla kupa kazanabilirsiniz ancak sonrasında oyun sizin için daha zor bir hal alacaktır. Bu noktada savaşçılarınızı, gelecekteki birer yatırım olarak da düşünebilirsiniz.

Elmasları kafanıza göre toplamayın:

Özellikle yüksek seviyeli oyunlarda herkesin kafasına göre elmas toplamasına izin verilmez. Elmas taşıyıcılar, diğer oyuncuların rahat bir şekilde saldırıp savunabilmeleri için Elmas Kapmaca modundaki elmasları toplayacak olanlardır. Bu noktada Poco, Penny, Pam ve Mortis gibi savaşçılar, mekanikleri gereği harika birer elmas taşıyıcısıdırlar.

Rakiplerinize pusu kurun:

En iyi Brawl Stars taktiklerinden biri de rakiplerinize pusu kurmaktır. Oyunda mümkün olduğunda çalılardan ve duvarlardan yararlanmaya çalışın. Her zaman körü körüne saldırmak zorunda değilsiniz; bazen gizlenerek düşmanlarınızı pusuya düşürmek takımınız için çok daha iyi olabilir. Ancak bu taktiğin bir merkezi kontrol etmek zorunda olduğunuz Elmas Kapmaca modunda pek de geçerli olmadığını belirtelim.

Uzak mesafeli çatışmalarda otomatik nişan almayın:

Otomatik nişan alma, yalnızca yeni başlayanlar içindir. Buna güvenerek rakibinize saldırırsanız, muhtemelen rakibiniz siz daha ne olduğunu anlamadan sizi öldürecektir. Özellikle uzun mesafeli çatışmalarda mümkün olduğunda manuel bir şekilde nişan almaya çalışın. Otomatik nişan almayı ise rakiple çok iç içe olduğunuz, yakın mesafeli savaşlarda kullanın.

Haritada neler olup bittiğinin farkında olun:

Bilgisayar oyunu veya mobil oyun, RPG veya MOBA; platformu veya türü ne olursa olsun bir oyunda kazanmanın en önemli yollarından biri harita farkındalığına sahip olmaktır. Oyunu oynarken etrafınızda neler olup bittiğinden haberiniz olsun. Düşmanın konumunun ve durumunun farkında olun ki gelip sizi arkadan vuramasın. Aynı şekilde hangi savaşçıların hayatta olduğunu bilmek, size saldırmak için doğru zamanı verecektir.

Kafanıza göre savaşçı seçmeyin:

Brawl Stars bir takım oyunu ve tüm takım tabanlı oyunlarda olduğu gibi Brawl Stars'ta da takım kompozisyonu denen bir şey var. Bu noktada 3v3 modları için ideal takım kompozisyonu bir elmas taşıyıcı, düşmanlara sağlam şekilde vurabilecek bir savaşçı (Barley, Dynamike, Spike, Prismo) ve bir destek (Poco, Jessie, Brock) şeklinde olmalıdır.

Düşmanları öldürdükten sonra harita kontrolünü kaybetmeyin:

Takımınız haritanın kontrolünü ele geçirdiğinde yapmanız gereken şey, rakip takımı itmek ve doğdukları kısma mümkün olduğunca yakın oynamak olmalı. Elbette, bunu yaparken kendinizi koruyabileceğiniz bir mesafede olduğunuzu da unutmayın. Bunu yaparsanız rakip takım kendi alanında hapis kalacağı için elmas taşıyıcınıza zarar veremez ve dolayısıyla rahat bir galibiyet alırsınız.

Açgözlü olmayın:

Tıpkı diğer oyunlardaki gibi en önemli Brawl Stars tüyolarından biri de açgözlü olmamaktır. Takımınız 10 tane elmas topladıktan sonra savaşın hararetinde takılmak ve birkaç elmas daha toplamaya çalışmak cazip gelebilir. Ancak kazanmak için yeterli sayıda elmasa ulaştıktan sonra yapmanız gereken şey elmas taşıyıcınızı koruyarak yavaş yavaş geri çekilmektir. Eğer tüm mücevherler tek bir kişide toplandıysa da diğer iki oyuncunun tek hedefi düşmanı süre bitene kadar elmas taşıyıcıdan uzak tutmak olmalı.

Arkadaşlarınızla oynayın:

Dünya sıralamasındaki kişilerin hiç rastgele kişilerle oynadığını gördünüz mü? Hepsi, oyunları kazanmak için yalnızca belirli gruplarla oyunlara giriyorlar. Ancak her zaman arkadaşlarla bir araya gelmek mümkün olmuyor. Bu durumda yapabileceğiniz en iyi şeyse aktif bir kulübe katılmak. Ayrıca iyi oynayan kişileri de daha sonra oynamak için arkadaş olarak ekleyebilirsiniz.

İşinize yarayacağını düşündüğümüz Brawl Stars taktiklerini listelediğimiz içeriğimizin burada sonuna geliyoruz. Sizlerin de kullandığı taktikler varsa bunları yorumlar kısmından bizimle paylaşabilir, daha fazla içerik için sitemizi takip edebilirsiniz.