Son birkaç gündür adı veri sızıntısı iddialarına karışan yerli kripto para borsası BtcTurk hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Çalındığı iddia edilen kullanıcı bilgileri, bir veri tabanı sitesinde tespit edildi. Twitter’da paylaşılan gönderilerden sonra BtcTurk kullanıcıları endişeli bir bekleyişe koyuldu.

Ülkemizde kripto paraların güvenilirliğini tartışma konusu haline getiren olayların sonuncusu, duymuş olabileceğiniz gibi BtcTurk olmuştu. 2013'te kurularak Türkiye’nin ilk kripto para borsası olan BtcTurk hakkında ortaya atılan bilgi sızıntısı iddiası, bu hafta yatırımcılar tarafından çokça konuşuldu.

İddiaya göre 2018 yılında platformdaki kullanıcıların bilgileri internet korsanları tarafından çalınmış, veriler bir forumda satışa çıkarılmıştı. Bugünse BtcTurk’ten gelen açıklamayla böyle bir olayın olmadığı belirtildi. Ancak saatler sonra bu açıklamayla çelişen yeni veriler ortaya çıktı.

Yazılımcı Mert Susur, 2018’de BtcTurk’te gerçekleştiği iddia edilen veri sızıntısını doğrular nitelikte görseller paylaştı. Twitter’dan haberleri paylaşan Susur, bir veri tabanı sitesinde BtcTurk'ten sızdırıldığı söylenen hesaplara ulaştı. Elde edilen verilere göre 2020 yılının nisan ayında siteye 516 binden fazla kayıt eklenmiş. Mert Susur’ın gelişmeleri duyurduğu Tweet dizisi tam olarak şu şekilde:

Mert Susur, BtcTurk sızıntısının teyit edildiğini duyurdu:

Kayıtlara ücret karşılığında ulaşılabiliyor:

'Kullanıcılara ulaşıp şifrelerini değiştirmeleri konusunda uyarıda bulunun'

Araştırma sürüyor:

BtcTurk daha bugün çalışanlarından birinin şirketten veri sızdırıp sattığı iddiasını yalanlamıştı. Konuyla ilgili incelemelerin yine de devam ettiğini açıklayan BtcTurk’ün açıklamayı paylaşmasından hemen sonra, veri satışı yapıldığı iddia edilen forumdaki ilgili gönderi silinmişti. Ancak birkaç saat sonra ortaya atılan bu kanıtlardan sonra şirketin açıklamalarına kuşkuyla yaklaşıldı.

BtcTurk’teki verilerin çalınıp satılmış olmasına dair tartışmaların sonuna yaklaşıyoruz gibi görünüyor. Twitter’da Mert Susur’un gönderilerini okuyan birçok yatırımcı, şirketten bir açıklama bekliyor. Susur ise şirketin kullanıcıları şifreleri konusunda uyarması için ricada bulunuyor. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.