Tümü Webekno
Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yaşam

BTK'den 0850 Numaralardan Gelen İstenmeyen SMS ve Aramaları Bitirecek Önlemler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, istenmeyen numaralardan gelen arama ve SMS'lere yönelik yeni önlemler aldıklarını açıkladı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

0850 ile başlayanlar başta olmak üzere istenmeyen numaralardan gelen SMS’ler ve aramalar, neredeyse tüm kullanıcıları çileden çıkartan bir durumdu. Bu konuda da bir süredir hamleler üzerinde çalışılıyordu. Şimdi ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan önemli açıklamalar geldi.

Uraloğlu, son dönemde vatandaşlardan BTK'ye istenmeyen aramalar ve SMS'lerle ilgili çok sayıda şikâyet geldiğini belirtti. Bu şikayetler üzerine değerlendirmeler yaptıklarını ve BTK'de önlemeye yönelik yeni kararlar aldıklarını açıkladı.

İçerikten Görseller

Bu tarz mesaj ve aramalar engellenecek, ihlal edenlere ağır cezalar gelecek

Bakan, açıklamasında BTK tarafından yetkilendirilen işletmeciler ile acente/bayiler gibi işletmeci adına işlem yapanların, elektronik haberleşme hizmetlerinin pazarlanması, tanıtımı, bilgilendirme gibi amaçlarla sadece kendi abonelerini arayabileceğini, kendi aboneleri haricindeki kişiler telefonla arayamayacağını ve SMS/MMS gönderemeyeceğini belirtti.

Tüketicileri aldatmaya/dolandırmaya yönelik bahis, kumar gibi amaçlarla da gönderilen mesaj ve aramaları engellemek istediklerini belirten Uraloğlu, ihlal yapılmaya devam edildiği, tüketici mağduriyeti oluşturulduğu durumlarda başka tedbirlerin devreye gireceğini belirtti. Bu kapsamda ihlali yapan işletmeciye çağrı taşıma, sonlandırma gibi verilen hizmetler sınırlandırılacak veya durdurulacak.

Bunlar dışında Arayan Hat Bilgisi Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar'da değişiklik yapılarak gönderici kimliğinin yalnızca numaralardan oluşturulması engelleneceği de eklenmiş. Böylece 850 alan kodu veya coğrafi alan kodlarıyla başlayan numaralar üzerinden söz konusu SMS’ler iletilemeyecek. İşletmeciler tarafından mesaj gönderimi yetkili kişinin güvenli elektronik imzasıyla yapılması zorunlu olacak. Ayrıca yurt dışından gönderilen SMS ve MMS’lerde URL, link/bağlantı gibi internet adresi bulunması halinde, söz konusu mesajların engelleneceği de eklenmiş.

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!

Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com