Ali İhsan Varol ve Emrah Safa Gürkan'a Pişmaniye Davası

Geçtiğimiz günlerde Kelime Oyunu programının sunucusu Ali İhsan Varol, pişmaniye hakkındaki ağır ifadeleriyle(!) gündeme gelmişti. İzmit Pişmaniyesi Koruma ve Yaşatma Derneği, Varol'a ve daha önce benzer sözler kullanan Emrah Safa Gürkan'a suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Türkiye’nin uzun yıllardır devam eden popüler yarışma programlarından Kelime Oyunu, geçtiğimiz günlerde bazı İzmitlileri kızdıran ifadelere yer vermişti. Programın sunucusu Ali İhsan Varol, “İzmitlilerin yolcularından baç (vergi) almak için icat ettikleri tatlı” şeklinde tanımlanan kelimeyi yarışmacıya sordu. Sorunun cevabı ise ‘pişmaniye’ idi.

Ali İhsan Varol, soruyu sorduktan sonra dedikleriyle de yine İzmitlilerin dikkatini çekti. Varol, yarışmacısına soruyu anlatırken “İzmitliler bunu yemez. Satarız biz bunu. Yoldan geçenden vergi alalım diye.” ifadelerini kullandı. Varol’un sözleri izleyenleri güldürürken, tarihçi yazar Emrah Safa Gürkan da pena adlı YouTube kanalındaki “Bunu da mı Bilmiyorsun?” programında 2021’in başında yaptığı espriyi yeniden hatırlatarak bu espri trenine katılmıştı. Fakat bugün her iki isim de, pişmaniye hakkındaki açıklamaları nedeniyle sürpriz bir haberle gündeme geldi.

Ali İhsan Varol’un pişmaniye anlatımı:

Emrah Safa Gürkan’ın Ocak 2021’deki sözleri (14. saniye)

Ali İhsan Varol’un televizyondaki anlatımı sosyal medyada hızla yayılırken, İzmit Pişmaniyesi Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Şahin’den sürpriz açıklama geldi. Şahin, Varol ve Gürkan hakkında 21 Mart Pazartesi günü suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Şahin’in açıklaması şu şekildeydi:

“Bu kent insanlarını kentine ve pişmaniyesine sahip çıkmaya, Pişmaniyeciler Derneği olarak şikâyet başvurusunda bulunacağımız zaman yanımızda olmaya ve bu hadsizlere haddini medeni bir şekilde bildirmeye davet ediyoruz.”

İki isme yapılacak suç duyurusunun hangi suçlama olacağıysa bilinmiyor.

Tarihçi yazar Emrah Safa Gürkan, yakın zamanda konuğumuz olmuştu: