Bir tasarımcı, otomobil üreticisi Bugatti için sıradışı bir konsept tasarladı. Bugatti Hyper Truck adlı konsept, markaya gelecekte tır üretmesi için ilham kaynağı olabilecek türden bir tasarıma sahip.

Fransız otomobil üreticisi Bugatti, daha çok hızlı hiper otomobilleriyle tanınıyor. Öyle ki şirket, dört basamaklı beygir güçlerine ulaşan ve hayal etmesi zor derecede yüksek hızlara sahip otomobillerle bugüne kadar birçok kez hız rekorlarıyla gündeme geldi.

Şimdi, Bugatti'nin iki koltuklu hiper otomobiller yerine kamyon ürettiğini düşünün. Hayali bile zor ancak Çinli Dongfeng Motor şirketinden bir tasarımcı, bunu yaptı ve Hyper Truck Konsepti ile bir Bugatti kamyonunun nasıl olabileceğini ortaya koydu.

Tasarımcı Prathyush Devadas, Bugatti'nin C-Line çizgisinden esinlenerek kamyonun ön tarafını 'C' şeklinde tasarladı. Kamyonun kabini, C şeklindeki bölümün içinde asılı duruyor gibi görünüyor. Ayrıca ön tarafta yarış otomobillerini andıran bir tampon yer alıyor.

Bugatti Hyper Truck konseptinde, yük taşıma kapasitesini artırmak için hoparlörü andıran dört çift tekerlek yer alıyor. Ayrıca römork, yük hacmini en üst seviyeye çıkarmak için biraz kıvrımlı bir tasarıma sahip. Eğer Bugatti gelecekte tır üretmeyi düşünüyorsa, kesinlikle bu detayları göz önünde bulundurmalı.

Bugatti şu anda Chiron modelinin türevlerini üretmekle meşgul olduğu için kamyon fikrini şimdilik göz ardı ediyor olabilir. Ancak geleceğin neler getireceğini bilemeyiz. Otobanda 400 km hızla giden bir tır konsepti biraz kulağa korkunç geliyor. O yüzden bu tarz konseptler şimdilik sadece hayallerde kalacak.

Bugatti'nin hıza verdiği önem sadece kağıt üzerinde kalmıyor. Markanın Chiron Super Sport 300+ modeli, 482 km/sa barajını aşarak azami hız olarak 490.484 km/sa'e ulaşabildi. Yine de, tır konusunda daha mütevazı olunmasında fayda var.