GTA 6'yı PlayStation 5'te oynayabilmek için 1,3 GB boyutundaki v14.23.00 sistem güncellemesini yüklemenizin zorunlu olduğu açıklandı.

PlayStation 5 için yayınlanan v14.23.00 numaralı yeni sistem yazılımı güncellemesinin, merakla beklenen GTA 6'yı oynayabilmek için zorunlu olduğu resmen doğrulandı.

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Oyuncuların çıkış gününde herhangi bir aksaklık yaşamaması için güncellemeyi önceden indirmesi gerekiyor.

PlayStation destek ekibinden çıkış günü uyarısı

Sosyal medya üzerinden oyunculara seslenen PlayStation Destek sayfası, Sony Interactive tarafından yayınlanan bu güncellemenin GTA 6 öncesinde mutlaka kurulması gerektiğini bildirdi. Yapılan duyuruda, oyuncuların 19 Kasım'daki çıkış gününe hazır olabilmeleri için 1,3 GB boyutundaki bu dosyayı 19 Kasım gece yarısından önce konsollarına indirmeleri tavsiye edildi.

Normal şartlarda yeni sistem güncellemelerini zorunlu kılmadan önce kullanıcılara belirli bir esneklik süresi tanıyan Sony'nin bu kez doğrudan zorunluluk getirmesi dikkat çekti. Tüm zamanların en çok beklenen oyunu olan GTA 6'nın, PS5'in güvenlik açıklarının kırıldığı bir döneme denk gelmesi bu sert kararın arkasındaki temel neden olarak görülüyor. Hackerlarla âdeta bir kedi-fare oyunu oynayan ve konsol güvenliğini sıkılaştırmaya çalışan şirketin son dönemde sıklaştırdığı bu güncellemeler, standart kullanıcılar için zahmetli olsa da oyunu sorunsuz açabilmek için tek şart konumunda.