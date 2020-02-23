Burger King'in geçtiğimiz hafta yayınladığı ve bir Whopper burgeri 34 gün boyunca bozulmaya tuttuğu reklamına bir cevap beklenmedik yerden geldi. Güney Afrika'daki bir tavuk burger markası, Burger King'in burgeriyle kendi burgerini karşılaştırdı.

Geçtiğimiz günlerde dünya çapında binlerce yeri bulunan Burger King, hamburgerlerinin ne kadar doğal olduklarını ve “yapay koruyucu taşımadıklarını” göstermek için bir reklam yaptı. Şirket, 34 gün boyunca bozulmaya bırakılmış Whopper burgerinin görüntüsünü yayınladı.

Burger King, 34 günlük bozulma sürecini tüm haliyle filme aldı ve ardından burgerin bozulma süreciyle birlikte son halini sosyal platformlardan paylaştı. Büyük gıda zinciri, reklamı yayınlarken “Yapay koruyucu olmamasının güzelliği” şeklinde bir yazı eklemeyi de unutmadı.

Burger King'in 34 günlük Whopper reklamına cevap başka yerden geldi:

Burger King’in bu reklamı, geçtiğimiz günlerde popüler olan McDonald’s’ın bir burgerine cevap olarak yorumlandı. McDonald’s’ın bir burgeriyle deney yapan bir kişi, 2009 yılında satın aldığı ve İzlanda’da satılan son McDonald’s Cheeseburger’inin şu anki halini paylaşmıştı.

McDonald’s’ın burgeri, içerisinde yapay koruyucular bulundurduğundan dolayı 10 yıl boyunca hiç bozulmadan durabilmişti. O fotoğrafa bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Burger King, McDonald’s’a yapay koruyucular konusunda meydan okumuş olsa da bu kez cevap veren bir burgerci daha vardı.

Güney Afrika’da bir tavuk burger restoranı olan Nando’s kendi burgerlerini, Burger King’in burgeriyle karşılaştırdı. Bir yana Burger King’in 34 gün sonunda çürümeye yüz tutan Whopper burgerini koyan Nando’s, diğer yana kendi burgerlerinin 3-4 dakika sonraki halini yerleştirdi.

Reklamında burger zinciri Burger King’e direkt hitap etmeyen Nando’s, yaptığı paylaşımda Peri-Peri Chicken Burger isimli burgeri yerleştirdi. Fakat Nando’s’un burgerinin 3-4 dakika sonraki hali gözükmüyordu çünkü yenmişti. Nando’s, bu görseli “%0 koruyucu, %100 lezzetli. Doğru olduğunu biliyorsun” açıklamasıyla paylaştı.

Nando’s’un yaptığı bu yaratıcı reklam bizlere reklam dünyasının ne kadar beklenmedik ve güzel içerikler sunabileceğini hatırlattı. Reklam dünyasındaki göndermeli içerikler diğer markalar için zorlayıcı olsa da biz epey eğleniyoruz.