Burger King'den Üzerinize Yemek Dökebileceğiniz Gömlek

Dünyanın en büyük fast food zincirlerinden Burger King, yemek yerken ketçap mayonez gibi sosları sürekli üstüne bulaştıranlar için yeni bir gömlek tasarladı. İlginç bir tarza sahip olan bu gömlek, üzerine sos dökülse dahi lekeleri göstermeyecek şekilde tasarlanmış.

Şık giyindikten sonra yemek yerken üstümüze ketçap mayonez gibi lekesi son derece inatçı olan sosları bulaştırmak kadar sinir bozucu bir şey yoktur. Restoran zincirlerinde belki günde binlerce kez bu olaya şahit olan Burger King, müşterilerinin daima şık görünmesini sağlamak adına yeni bir gömlek tasarladı.

Bir yemeği andıran bu gömleğin üzerinde ketçap, mayones ve barbekü soslarının yanı sıra bir de yeşillik detayları yer alıyor. Uzaktan bakınca bir hamburgerin içini andıran bu gömlekten ne yazık ki sadece 100 adet tasarlanmış.

Gömlekler, çekilişle dağıtılacak

Burger King, standart beden olarak sunacağı bu gömlekleri çekiliş ile müşterilerine dağıtacak. Yani gömlek herhangi bir mağazada satışa sunulmayacak. Söz konusu çekiliş, Burger King uygulaması üzerinden Gurme Burger King sipariş eden 100 şanslı müşteri üzerinden yapılacak.

Burger King'in bu ilginç gömleğinin altında daha önce IKEA, Yeezy ve Bay Porter gibi markalarla çalışmış Katie Eary'nin imzası bulunuyor. Burger King'in İngiltere Marka ve İletişim Direktörü Soco Nunez, yeni gömleklerinin lansmanı hakkında şu ifadeleri kullandı; "Aylar süren yapım aşamasından sonra yeni Gourmet Kings Serisi'ni kutlamaktan büyük heyecan duyuyoruz. Hayranlarımızı, The Argentinian ve The Stakehouse burgerlerinde yer alan birinci sınıf malzemelerinin üstlerine dökülme endişesi duymadan yemeklerinin tadını çıkarmaya davet ediyoruz!"