Lotodan 14 Kere İkramiye Kazanan Matematikçinin Formülü

Farklı ülkelere gidip defalarca sayısal loto oynayan matematikçi Stefan Mandel, geliştirdiği formül sayesinde tam 14 kere ikramiye kazandı. Romanya ve Avustralya vatandaşlığı bulunan Mandel formülünü açıkladı, ancak küçük bir problem var.

Sayısal loto oyunları, hemen hemen dünyanın bütün ülkelerindeki vatandaşların zenginlik umudu oluyor. Bu oyunları kazanmak ise kimi matematikçilere göre imkansıza yakın. İstisnai olarak Stefan Mandel isimli bir matematikçinin ise düşüncesi farklı.

Loto ikramiyelerini kazanmak için formüle döktüğü 6 farklı koşulun yerine getirilmesi gerektiğini söyleyen matematikçi, küçük bir sorun olduğunu söylüyor. Eğer Mandel’in formülüyle büyük ikramiyeyi kazanmak istiyorsanız, yatırımcı bulmak zorundasınız.

Stefan Mandel’in lotoyu kazanma formülü şöyle:

Muhtemel kombinasyonların sayısını hesaplayarak başlayın. Türkiye’de loto çekilişini düzenleyen kuruluş Milli Piyango’nun Sayısal Loto kuponlarında 1’den 49’a kadar rakam veriliyor, 6 tanesinin bilinmesi gerekiyor. Bu durumda 13 milyon 983 bin 816 kombinasyon yapar.

Bildiğiniz üzere ödüller bazen bilen kişi çıkmayınca devrediyor. Bu yüzden Mandel’in formülüne göre verilecek ödül miktarının, kombinasyon sayısının 3 katı olması gerekiyor. Örnekteki kombinasyon sayısına göre ödülün 42 milyon TL olması lazım.

Sonraki aşamada kombinasyonların hepsi için para yatıracak yatırımcılar bulmanız gerekiyor. Mandel, ABD’nin Virginia eyaletinde oynadığı loto için 2524 yatırımcı bulmayı başarmış.

Her kombinasyon için aldığınız yatırımlarla loto oynayın, bu oyunların çıktısını alın.

Oynadığınız kuponları bir loto bayisine götürün.

İkramiyenizi alın, yatırımcılara hak ettikleri oranda ödemelerini yapın.

Kulağa epeyce zor geliyor biliyoruz. Mandel, 1987 yılında oynadığı bir lotodan ikramiyeyi alınca, yatırımcılara parayı dağıttıktan sonra 97 bin dolar kazanmış. O yıllar için oldukça yüksek bir rakam, sadece kupon doldurarak kazanılabilecek paradan daha yüksek bir tutar söz konusu.

Stefan Mandel, 88 dolar maaşla çalıştığı Romanya’dan kaçmak için bu formülü bulduğunu söylüyor. Hatta kendisi, Romanya’da kazandığı ilk ikramiye sayesinde bunu başarmış. Kazandığı parayı da ise devlet yetkililerine rüşvet olarak verip, ülkeyi terk etmiş. Sonrasında Romanya’daki yönetim değişince Mandel’in suç durumu ortadan kalkmış olsa gerek.