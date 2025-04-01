Çinli otomobil devi BYD'nin alt markası, ilk tam elektrikli SUV modeli Tai 3'ü tanıttı. Tai 3, off-road özellikleriyle öne çıkan bir model olarak dikkat çekiyor.

Çinli otomobil devi BYD’nin off-road’a odaklanan alt markası Fang Cheng Bao, ilk tam elektrikli SUV modeli Tai 3’ü tanıttı. Hem fiyatıyla hem de sunduğu özelliklerle öne çıkan Tai 3, elektrikli SUV dünyasına iddialı bir giriş yapıyor.

Tai 3, 19.300 dolardan başlayan fiyatıyla tek motorlu arkadan itişli bir sistem sunuyor. Bu versiyonda 65 kWh kapasiteli LFP batarya yer alıyor ve araç tam şarjla 501 kilometre menzil sunabiliyor.

Tam elektrikli SUV modeli Tai 3

Araçta %30’dan %80’e kadar olan hızlı şarj süresinin 18 dakika sürdüğü bilgisi paylaşıldı. Sürüş destek sistemleri arasında yer alan DiPilot 100 isimli gelişmiş ADAS sistemiyle birlikte araç, yol koşullarını algılayarak sürüş sistemlerini buna göre ayarlayabiliyor.

Üst donanım seçeneklerinde çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli bir sistem yer aldığını belirten şirket, bu versiyonun 422 beygir güç ürettiğini ve aracın 0’dan 100 km/s hıza 4,9 saniyede ulaştığını açıkladı. 800V mimariyle geliştirilen bu modelde 73 kWh kapasiteli bir batarya kullanıldı. Şirket, silikon karbür çipli inverter sayesinde şarj sisteminin %99,86 verimlilikle çalıştığını ve DC hızlı şarj gücünün 237 kW seviyesinde olduğunu da aktardı. Bu versiyonun başlangıç fiyatı ise 22.500 dolar olarak açıklandı.

Serinin en üst versiyonunda, DJI tarafından geliştirilen entegre bir drone sistemi yer aldığı bilgisi paylaşıldı. Aracın tavanına yerleştirilen bu sistem sayesinde kullanıcıların yolculuk sırasında görüntü ve video kaydı alabileceği aktarıldı. Bu özel modelin yaklaşık 28.000 dolardan satışa sunulacağı açıklandı. Şirket, Tai 3’ün teslimatlarına nisan ayında başlanacağını duyurdu ve modelin farklı donanım seçenekleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı amaçladığını belirtti.