BYD’nin dört motorlu, 1.287 beygir gücündeki yeni elektrikli sedan modeli Yangwang U7, Çin’de satışa sunuldu.

Çin merkezli otomobil üreticisi BYD, Yangwang markası altında geliştirdiği ilk ultra lüks sedan modelini duyurdu. Yaklaşık 1.300 beygir gücü üreten dört motorlu yapısıyla dikkat çeken Yangwang U7, markanın şimdiye kadarki en güçlü sedan modeli oldu.

“Yangwang U7” ismi verilen bu elektrikli canavar, dört elektrik motorundan aldığı toplam 960 kW gücüyle, 0’dan 100 km/s hıza sadece 2,9 saniyede ulaşabiliyor. Üstelik bu performansa rağmen, aracın başlangıç fiyatı Çin’de 90 bin doların bile altında.

Yangwang U7 özellikleri

5.265 mm uzunluğa, 1.998 mm genişliğe ve 1.517 mm yüksekliğe sahip olan Yangwang U7, boyutlarıyla Porsche Panamera’dan daha büyük bir yapı sunuyor. BYD, araçta “God’s Eye” A adını verdiği gelişmiş sürüş destek sistemine yer verdiğini açıkladı. Bu sistem; üç Lidar sensörü, beş radar, 13 kamera ve 12 ultrasonik sensörden oluşuyor.

Seviye 2 otonom sürüş destekleyen sistemin, Navigate on Autopilot gibi gelişmiş özellikleri de kapsadığı aktarıldı. Bunun yanı sıra araçta lastik patlaması gibi durumlarda gövde dengesini korumaya yardımcı olan DiSus-Z süspansiyon kontrol sistemine de yer verildiği bildirildi.

Yangwang U7, 135,5 kWh kapasitesine sahip Blade batarya ile satışa sunuldu. BYD, bu bataryanın CLTC standartlarına göre araca 720 kilometre menzil sağladığını duyurdu. 500 kW’a kadar DC hızlı şarj desteği bulunan modelin, %30’dan %80’e kadar olan şarj seviyesini yaklaşık 20 dakikada tamamladığı bilgisi paylaşıldı.

İç tasarımda ise 12,8 inçlik kavisli orta ekran, 23 inçlik dijital gösterge paneli ve yolcu tarafında yer alan 6 inçlik ekranlara yer verildi. U7’nin tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit olmak üzere iki farklı versiyonla satışa çıktığı açıklandı.

Yangwang U7’nin Çin’deki fiyatları da netleşti. Beş koltuklu versiyon 87.700 dolardan, dört koltuklu versiyon ise 94.300 dolardan satışa çıktı.