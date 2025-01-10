BYD, yeni elektrikli SUV modeli Atto 2'yi Avrupa pazarında tanıttı. 312 km menzil ve güçlü performans sunan Atto 2, dikkatleri üzerine çekiyor.

Çinli otomotiv üreticisi BYD, yeni elektrikli SUV modeli ATTO 2'yi Avrupa pazarında tanıttı. 312 km menzili ve şık tasarımıyla dikkat çeken araç BYD’nin Dolphin ve Atto 3 modelleri arasına konumlandırılıyor olacak.

BYD, yeni Atto 2 crossover modelini Brüksel Otomobil Fuarı'nda tanıttı. Şirket bu modelle Avrupa pazarındaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

Yeni elektrikli SUV modeli ATTO 2 özellikleri

BYD ATTO 2, kompakt SUV segmentinde yer alıyor ve 312 kilometre menzil sunan 45.1 kWh batarya ile dikkat çekiyor. 174 beygir gücünde motoru sayesinde güçlü bir performans sergileyen araç, 4.31 metre uzunluğa, 1.83 metre genişliğe ve 1.68 metre yüksekliğe sahip. 400 litre bagaj hacmi ve beş kişilik oturma kapasitesi sunuyor. Aracın iç mekanında kullanıcı dostu bir 15.6 inç döndürülebilir ekran yer alırken, bagaj kapasitesi arka koltuklar katlandığında 1340 litreye kadar genişleyebiliyor.

ATTO 2, 65 kW DC hızlı şarj desteğiyle 40 dakikada %10'dan %80'e kadar şarj olabiliyor. Pompalı termal yönetim sistemi gibi modern teknolojilerle donatılan araç, verimli bir kullanım sunuyor. Fiyatı hakkında henüz net bir açıklama yapılmasa da, ATTO 2'nin, benzer segmentteki modellerle rekabet edebileceği öngörülüyor.