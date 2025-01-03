BYD'nin kasım ayında gerçekleştirdiği lansmandan sonra Türkiye'de kaç adet satış yaptığı ortaya çıktı. Paylaşılan veriler, markaya olan tepkinin yersiz olduğunu gözler önüne serdi.

2024'te en çok konuşulan otomobil markalarından bir tanesi hiç şüphesiz BYD idi. Zira şirket, ilk aşamada sadece ATTO3 ile ülkemizde hizmet verirken birkaç ay önce ürün gamını genişletti. Ancak BYD'nin fiyatları, hükûmetin verdiği teşviklere rağmen tüketiciler tarafından yüksek bulundu. En azından sosyal medya kullanıcıları, markayı çok sert bir şekilde eleştirdiler.

Şimdiyse bu eleştirilerin büyük oranda yersiz olduğu ortaya çıktı. Zira Emre Özpeynirci, BYD'nin aralık ayındaki karnesini paylaştı. Yapılan açıklamalar, BYD'nin ülkemizdeki yeni modellerinin yoğun ilgi gördüğünü ortaya koymuş oldu.

32 günde 6.591 satış yapıldı

Emre Özpeynirci'nin açıklamasına göre BYD, kasım ayı sonu itibarıyla 6.591 adet satış yaptı. Ayrıca Han, Seal AWD, Dolphin, Seal U EV, Seal U DM-i ve ATTO3 için 30 binin üzerinde talep alınmış. Özpeynirci, Seal U DM-i modelinin yıl boyunca 4.525 adet sattığını söyledi.

İşte Emre Özpeynirci'nin konuyla ilgili açıklaması:





Çinli BYD, Türkiye'de kasım sonundan itibaren teslimatına başladığı 6 modeliyle 32 günde 6 bin 591 adetlik satış rakamına ulaşmış.



Şarj edilebilir hibrit (PHEV) modeli Seal U DM-i ise 2024 yılında 4.525 adet satmış.



Han, Seal AWD, Dolphin, Seal U EV, Seal U DM-i ve Atto 3 modellerine 15 Kasım'daki yeni lansman dönemi sonrasında 30 binin üzerinde talep gelmiş.



BYD Türkiye’nin Genel Müdürü İsmail Ergun: “Lansman sonrasında 6.591 araç satışı, markamıza duyulan güvenin pazarda karşılık bulduğunun göstergesi."



BYD Türkiye, bu yılın üçüncü çeyreğinde ise sportif SUV modeli Sealion 7’yi pazara sunacak. BYD, Türkiye 'de 32 günde 6.591 adet satmışÇinli BYD, Türkiye'de kasım sonundan itibaren teslimatına başladığı 6 modeliyle 32 günde 6 bin 591 adetlik satış rakamına ulaşmış.Şarj edilebilir hibrit (PHEV) modeli Seal U DM-i ise 2024 yılında 4.525 adet satmış.Han, Seal AWD, Dolphin, Seal U EV, Seal U DM-i ve Atto 3 modellerine 15 Kasım'daki yeni lansman dönemi sonrasında 30 binin üzerinde talep gelmiş.BYD Türkiye’nin Genel Müdürü İsmail Ergun: “Lansman sonrasında 6.591 araç satışı, markamıza duyulan güvenin pazarda karşılık bulduğunun göstergesi."BYD Türkiye, bu yılın üçüncü çeyreğinde ise sportif SUV modeli Sealion 7’yi pazara sunacak.

Peki siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce BYD'nin otomobilleri alınır mı?