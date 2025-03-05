BYD ile DJI, bir iş birliği kapsamında "Lingyuan" isimli yeni teknolojiyi duyurdular. Bu teknoloji ile BYD otomobillerin tavanlarına bir drone fırlatma rampası entegre ediliyor.

Son dönemlerde Türkiye'de de büyük ilgi görmeye başlayan Çinli otomobil devi BYD'den çok ilginç bir hamle geldi. Şirket, iş birliği yaptığı drone üreticisi DJI ile "Lingyuan" isimli yeni bir teknoloji duyurdu. Bu teknoloji ile BYD otomobillerin tavanlarına, bir drone fırlatma rampası entegre edilecek.

Lingyuan, aslında oldukça basit bir mantığa sahip. Araçların üzerine, ufak bir ünite ekleniyor ve bu ünitede bir drone bulunuyor. Aracın içerisinden komut verildiği zaman ünitenin kapakları açılıyor ve bir drone, aktif hâle geliyor. Çinli kaynakların açıklamalarına göre bu drone, 2 kilometreye kadar mesafede otomobili takip edebiliyor. Ayrıca 25 km/s'e kadar olan hızlarda aracın üzerinden iniş ve kalkış yapabilen drone, 54 km/s hıza ulaşabiliyor.

Lingyuan işte böyle görünüyor:

Lingyuan için paylaşılan bir videoda DJI Air 3S modeli gösteriliyor. Ancak BYD tarafından yapılan açıklamalarda Lingyuan kapsamında hangi drone modelinin kullanıldığına ilişkin bir açıklama yapılmıyor. Bu arada; bu drone'a kablosuz şarj yeteneği entegre edildiğini de belirtelim. Drone, rampaya iniş yaptıktan sonra otomatik olarak şarj oluyor.

Lingyuan teknolojisi, BYD sahiplerine eğlenceli bir deneyim sunacak gibi görünüyor. Zira bu teknoloji sayesinde araç sahipleri, kendi otomobil videolarını çekebilirler. Ayrıca doğaya çıkan bir BYD sahibi, gördüğü eşsiz güzellikleri Lingyuan ile ölümsüz hâle getirebilir. Ve tabii film yapımcıları da bu teknolojiden faydalanabilirler. Çin'deki fiyatı 2.200 dolar olarak açıklanan teknolojinin Çin dışına çıkıp çıkmayacağı şimdilik bilinmiyor.

Lingyuan için yayımlanan tanıtım videosu: