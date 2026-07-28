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BYD'nin Tesla Optimus Rakibi Olacak İnsansı Robotu Sızdırıldı!

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BYD'nin Tesla Optimus'a rakip olacak insansı robotunun özellikleri sızdırıldı.

BYD'nin Tesla Optimus Rakibi Olacak İnsansı Robotu Sızdırıldı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Elektrikli araç pazarında Tesla ile kıyasıya bir rekabet içinde olan Çinli üretici BYD, gözünü insansı yapay zekâ robotlarına dikmiş durumda. Zhengzhou’da yer alan "Di Space" deneyim merkezinin sosyal medya hesabından kazara paylaşılan ve kısa sürede kaldırılan gönderi, firmanın Xiao Di isimli bir insansı robot projesi geliştirdiğini ortaya çıkardı.

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Çin sosyal ağlarında geniş yankı uyandıran sızıntılara göre Xiao Di yaklaşık 1,60 metre boyunda ve 59 kg ağırlığında bir robot olarak karşımıza çıkacak. Peki neler yapabilecek?

İçerikten Görseller

BYD'nin Tesla Optimus Rakibi Olacak İnsansı Robotu Sızdırıldı!
byd

BYD’nin robotu neler sunacak?

byd

Ellerinde, bacaklarında, gövdesinde ve boynunda toplam 31 serbestlik derecesine sahip olacağı söylenen robot, sayede oldukça esnek ve hassas hareketler gerçekleştirebilecek. İnce motor becerileri tarafında ise Xiao Di’nin elleri, 1 gramdan daha düşük bir hassasiyet payıyla 1 kg’a kadar ağırlıktaki nesneleri kavrayabilecek.

Görsel ve dil işleme yetenekleriyle de öne çıkacağı belirtiliyor. Robot, çevresini dinamik ve gerçek zamanlı olarak 3 boyutlu modellemek için 360 derecelik bir görüş sistemi kullanacak. Bu gelişmiş algılama altyapısı sayesinde robot; karmaşık nesneleri, insan yüzlerini, el-kol hareketlerini ve hatta dudak hareketlerini rahatlıkla tanıyabilecek. İletişim tarafında ise çok modlu bir etkileşim sistemiyle 6 farklı Çince lehçesi ve 6 yabancı dil arasında gerçek zamanlı çeviri yapma yeteneğine sahip olacak.

Tabii ki bunların hepsi birer sızıntı. Henüz BYD tarafından robota dair resmî bir açıklama gelmedi. Resmî lansmanının ne zaman yapılacağını ise henüz bilmiyoruz.

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