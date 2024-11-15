BYD'nin merakla beklenen Türkiye lansmanı gerçekleştirildi. Firma, ülkemizde satacağı yeni otomobillerini resmen açıkladı. Üstelik şimdi gelen 2 modele ek olarak gelecek ay da 2 model daha Türkiye'de olacak.

Çinli teknoloji devi BYD, bugün ülkemizde bir lansman gerçekleştirdi. Marka, bu lansman kapsamında Türkiye'ye getirdiği yeni otomobilleri tanıttı. Oldukça rekabetli fiyatlarla karşımıza çıkan BYD, tüketicilerin tercihi olmayı başaracak gibi görünüyor.

Bilindiği üzere BYD, Türkiye'de sadece ATTO3 modelini satıyordu. Belirli bir süreliğine SEAL U DM-i modelini de getiren firma, aylar sonra bu modeli de Türkiye pazarına soktu. Ayrıca BYD DOLPHIN, tamamen yeni bir model olarak ülkemizde hizmet verecek.

BYD'nin Türkiye'deki yeni fiyatları şöyle:

Model Fiyatı BYD DOLPHIN 1.280.000 TL BYD ATTO3 1.490.000 TL BYD SEAL U EV 1.790.000 TL BYD SEAL U DM-i 1.850.000 TL

Bu arada; geçtiğimiz gece yayımlanan Resmî Gazete'de BYD ile ilgili bir karar yer alması bekleniyordu. Bu karar, BYD'nin hükûmetten alması beklenen teşvik belgesi ile ilgili olacaktı. Ancak böyle bir şey yaşanmadığını söyleyelim. Konuyla ilgili de yapılan bir açıklama bulunmuyor.

BYD DOLPHIN ile ilgili detaylı bilgi için:

BYD SEAL U DM-i'nin özellikleri için:

BYD'nin bir de sedanı olduğunu biliyor muydunuz?

Merak edenler için hemen söyleyelim. BYD'nin Tesla Model 3 rakibi sedan otomobili SEAL, gelecek ay HAN isimli SUV'la ülkemize gelecek. O araçların fiyatları ise gelecek ay açıklanacak.