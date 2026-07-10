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BYD'nin Süper Otomobili Denza Z Avrupa'ya Geldi: Elektrikli Süper Otomobiller İçin Yeni Bir Dönem Başlıyor

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BYD'nin premium markası Denza, Avrupa'da satışa sunacağı ilk süper spor otomobili Denza Z'yi resmen tanıttı. Geçmişinde Mercedes-Benz ortaklığını da barındıran marka, yüksek performans, gelişmiş sürüş teknolojileri ve iddialı tasarımıyla Porsche Taycan ve benzeri elektrikli performans modellerine rakip olmaya hazırlanıyor.

BYD'nin Süper Otomobili Denza Z Avrupa'ya Geldi: Elektrikli Süper Otomobiller İçin Yeni Bir Dönem Başlıyor
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

BYD'nin premium otomobil markası Denza, Avrupa pazarındaki en iddialı hamlesini yaptı. Goodwood Hız Festivali kapsamında tanıtılan Denza Z, markanın şimdiye kadar geliştirdiği en performans odaklı model olarak öne çıkıyor. Elektrikli süper otomobil sınıfına giriş yapan model, yalnızca teknik özellikleriyle değil, arkasındaki marka hikâyesiyle de dikkat çekmeyi başarıyor.

Bir dönem Mercedes-Benz ile BYD'nin ortak girişimi olarak faaliyet gösteren Denza, artık tamamen BYD çatısı altında yoluna devam ediyor. Buna rağmen markanın premium otomobil anlayışı korunmuş durumda. Denza Z de bu anlayışın en güçlü temsilcisi olarak Avrupa'da Tesla, Porsche ve Lotus gibi markaların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

İçerikten Görseller

BYD'nin Süper Otomobili Denza Z Avrupa'ya Geldi: Elektrikli Süper Otomobiller İçin Yeni Bir Dönem Başlıyor
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Denza Z'nin En Büyük Kozu Performansı Olacak

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Denza Z, üç elektrik motorundan oluşan dört tekerlekten çekişli bir güç aktarma sistemi kullanıyor. En güçlü versiyonda yaklaşık 1.600 beygire ulaşan sistemin otomobili 0'dan 100 km/s hıza iki saniyenin altında çıkarabildiği belirtiliyor. Azami hızın ise yaklaşık 349 km/s seviyesine ulaştığı ifade ediliyor. Bu değerler, modeli yalnızca elektrikli değil, genel süper otomobil sınıfında da oldukça iddialı bir konuma taşıyor.

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Özellikleri

Özellik Detay
Motor 3 elektrik motoru
Çekiş sistemi Dört tekerlekten çekiş
Maksimum güç Yaklaşık 1.600 PS
0-100 km/s 2 saniyenin altında
Maksimum hız Yaklaşık 349 km/s
Platform e³ Platform
Gövde seçenekleri Coupe, Spider, Racing
Şarj altyapısı Ultra hızlı şarj desteği

Sadece Güç Değil, Teknoloji Tarafında da İddialı

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Denza Z'nin altyapısında markanın e³ platformu bulunuyor. Araçta aktif süspansiyon sistemi, arka aks yönlendirme teknolojisi, gelişmiş tork dağıtımı ve yüksek hızlı şarj altyapısı gibi birçok modern teknoloji yer alıyor. Marka, otomobilin yalnızca pistte değil günlük kullanımda da konforlu bir sürüş deneyimi sunacağını vurguluyor.

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İç mekânda ise dijital gösterge paneli, büyük bilgi-eğlence ekranı, sportif koltuklar ve premium malzeme tercihleri dikkat çekiyor. Coupe, Spider ve pist odaklı Racing versiyonlarının bulunacak olması da Denza'nın farklı kullanıcı profillerine hitap etmeyi hedeflediğini gösteriyor.

Avrupa'da Satışa Çıkacak İlk Denza Süper Otomobili Olacak

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Denza Z'nin Avrupa lansmanı Goodwood Hız Festivali kapsamında gerçekleştirildi. Marka henüz resmi fiyat listesini açıklamasa da modelin yaklaşık 120 bin avrodan başlayan bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Sipariş sürecinin 2026 yılı içerisinde başlaması planlanırken Türkiye pazarı için ise henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Fiyatı

Pazar Durum
Avrupa 120.000 avrodan başlaması bekleniyor
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Araba Elektrikli Araba BYD

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