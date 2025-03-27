BYD, 2024 yılında 107 milyar dolar gelir elde etti ve toplam 4,3 milyon araç satarak Tesla'nın önüne geçti.

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, 2024 yılına ilişkin finansal verilerini paylaştı. BYD'nin yıllık geliri, ABD merkezli rakibi Tesla’yı geride bıraktı.

BYD, satışa sunduğu yeni modeliyle "bu yarışta ben de varım" dedi. Tesla’nın Çin’deki koltuğunu biraz sallayacak gibi.

BYD’den 4,3 milyon araçlık rekor satış

Shenzhen merkezli BYD, 2024 yılında gelirini yüzde 29 artırarak 107 milyar dolara çıkardığını açıkladı. Aynı dönemde Tesla'nın yıllık geliri ise 97,7 milyar dolarda kaldı. BYD, yıl boyunca dünya genelinde toplam 4,3 milyon araç sattığını duyurdu. Bu rakama şirketin hem elektrikli hem de hibrit araç satışları dahil edildi.

Şirket, Tesla'nın Çin pazarındaki popüler modeli Model 3’e rakip olarak daha uygun fiyatlı Qin L isimli yeni aracını tanıttı. Qin L’in Çin’deki başlangıç fiyatı 119.800 yuan (yaklaşık 16.507 dolar) olarak belirlendi. Karşılaştırmak gerekirse, Model 3’ün en temel versiyonu 235.500 yuan (yaklaşık 32.450 dolar) seviyesinde.

BYD, kısa süre önce elektrikli araçları yalnızca 5 dakikada şarj edebilecek yeni bir batarya teknolojisini de duyurdu. Şubat ayında ise “God’s Eye” adlı sürücü destek sisteminin tüm modellerde ücretsiz sunulacağı açıklanmıştı. Şirketin hisseleri yılın başından bu yana %50’den fazla değer kazandı.

Öte yandan Tesla, CEO Elon Musk’ın son dönemdeki siyasi çıkışları nedeniyle küresel çapta eleştiri topladı. Musk, Trump yönetiminde üstlendiği resmi görevle ve bazı Avrupa ülkelerinde dile getirdiği siyasi görüşlerle gündeme geldi. Diğer yandan Çinli otomobil üreticileri, ABD ve Avrupa Birliği başta olmak üzere pek çok pazarda ek gümrük vergileriyle karşı karşıya kaldı.