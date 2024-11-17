TikTok'un sahibi olan ByteDance, kendi değerini 300 milyar dolar olarak belirlemiş gibi görünüyor.

Çinli medya devi ByteDance, geçtiğimiz günlerde hisse sahiplerinden hisselerini geri almak için teklifler sunmaya başladı. Bu tekliflere göre TikTok'un sahibi olan firma, kendi değerini 300 milyar dolar olarak belirlemiş durumda.

Aslında ByteDance'in değeri 2022 yılının Eylül ayında 300 milyar dolar olarak hesaplanmıştı. Daha sonra yapılan değerlemelerde ise firmanın değeri düşüş göstermiş ve 223 milyar dolara kadar gerilemişti. Görünüşe göre firma, değerinin 2022 yılındaki seviyeye geri döndüğünü düşünüyor. Öte yandan bu değerleme, firmanın olası bir satılma ya da bölünme sürecini de etkileyecek.

ByteDance, Trump'ın başkanlığını bekliyor

TikTok bir yandan da ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın dönemini bekliyor. Nisan ayında Joe Biden, ByteDance'in kısa video platformunu satmaması durumunda ülkedeki faaliyetlerini yasaklamayı mümkün kılan bir kanun teklifini onaylamıştı. Firmaya satışı gerçekleştirmesi için 9 ay verilmişti. ByteDance ise bu karara karşı ABD yönetimine dava açmıştı.

Donald Trump da ilk döneminde TikTok'un yasaklanması için çağrılarda bulunmuş olsa da, ikinci defa başkanlığa seçildiği seçim kampanyasında "Amerika'da TikTok'u kurtaracağı" yönünde bir gönderi paylaşmıştı. Cumhuriyetçilerin seçim kampanyasının önemli destekçilerinden Jeff Yass da ByteDance'in büyük yatırımcıları arasında bulunuyor.

Bu açıdan baktığımızda ByteDance'in değerlemesi, olası satış için de çıtayı belirleyecek gibi duruyor.