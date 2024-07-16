Çin'in Tam 10 Rekor Kırarak Tarihe Geçen Mega Projesi: Shenzhen-Zhongshan Köprüsü

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Son yıllarda dünya mega projelere boğulmuş durumda. Çin de mega projelere yatırım yapan ülkelerden bir tanesi. Bu içerikte Çin’in 10 rekor kıran Shenzhen-Zhongshan Köprüsü’nden bahsedeceğiz.

Çin’in mühendislik dehasının son harikası olan Shenzhen-Zhongshan Köprüsü, Çin'in  Büyük Körfez Bölgesi'nde Shenzhen ve Zhongshan şehirleri arasındaki bağlantıyı güçlendirmek amacıyla tasarlanmış devasa bir altyapı projesi.

30 haziranda trafiğe açılan bu mega proje yalnızca iki şehri birbirine bağlamakla kalmayarak aynı zamanda dünya çapında on yeni rekor kırarak tarih yazmayı başarmış durumda.

Maliyeti 4.83 milyar doları aşan bu devasa köprü tam 24 km uzunluğunda!

Shenzhen-Zhongshan köprüsü

24 km uzunluğunda ve sekiz şeritli olacak olan bu köprünün, tüneller ve yapay adalardan oluşan bir kombinasyondan oluşacağı ve güvenlik, dayanıklılık ve de verimlilik açısından ileri inşaat tekniklerinin kullanıldığı belirtiliyor.

Ek olarak bu köprü hem araç trafiğini hem de gelecekte eklenmesi planlan yüksek hızlı treni taşıyacak şekilde tasarlanmış.

İnşaatı sırasında deniz yaşamı ve çevredeki ekosistemler üzerindeki ekolojik etkiyi en aza indirmenin amaçlandığı belirtiliyor.

Çin, bu projeyle Büyük Körfez Bölgesi’nin ekonomik gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Shenzhen-Zhongshan köprüsü

Büyük bir ekonomik merkezdi olan bu bölgeye olan ulaşım bağlantılarının iyileştirilmesi, ticareti kolaylaştırmak, seyahat sürelerini azaltmak ve bölgesel entegrasyonu teşvik etmek için yapılıyor.

Bu sayede buradaki ekonomik faaliyetleri arttırarak, dünyadaki diğer teknoloji ve ekonomi merkezlerine rakip olacak yeni bir bölge yaratmak amaçlanıyor.

Köprünün, Shenzhen ve Zhongshan arasındaki seyahat süresini yaklaşık 2 saatten 30 dakikaya indireceği söyleniyor.

Bu sayede hem ticari hem de sosyal açıdan büyük fayda sağlayacağı düşünülüyor.

Peki Shenzhen-Zhongshan Köprüsü tam olarak hangi rekorları kırdı?

Shenzhen-Zhongshan köprüsü

Rekorlar kıran köprü olarak anılan bu köprünün kırdığı 10 rekor şu şekilde;

1. En uzun birleşik köprü-tünel sistemi

2. En büyük su üzeri otoyol köprüsü

3. En fazla köprü ayağı

4. En pahalı köprü-tünel projesi

5. Bu ölçekli bir proje için en hızlı inşaat süresi

6. En uzun batık tünel

7. En geniş köprü güvertesi

8. Köprü-tünel için en yüksek hız limiti

9. En gelişmiş güvenlik özellikleri

10. Seyahat süresinde yapılan en büyük azalma.

Özetle, Çin hayata geçirmiş olduğu bu devasa proje ile yoğun nüfuslu bölgelerdeki insanların ulaşımını daha kolay hâle getirmeyi amaçlıyor.

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