Bir çamaşır makinesinin ömrü, ortalama 7-14 yıl. Bu ömrü en uzun şekilde kullanabilmek için bazı uygulamalardan uzak durmalısınız.

Günümüz dünyasının koşuşturmacasında imdadımıza koşan çamaşır makineleri için hepimiz, çamaşır makinesinin mucidi Jacob Christian Schaffer’a teşekkür etmeliyiz.

İşte bu makineler, büyük kolaylık sağlasalar da bilinçsizce kullandığımızda verimliliklerini azaltabilecek, dolayısıyla ömürlerini kısaltabilecek şeyler yapabiliyoruz. Biz de yazımızda, çamaşır makinesinin ömrünü kısaltabilecek, yapmaktan kaçınmanız gereken şeylere yer verdik. Bakalım nelermiş bunlar?

Çok fazla deterjan kullanmak

Her çamaşır makinesi için kullanılması gereken belli bir deterjan miktarı var. Bunun için kullanım kılavuzuna bakabilirsiniz. Fazla deterjan kullandığınız takdirde tamamen durulanmayan fazla köpükler sadece kıyafetleri kirli bırakmakla kalmaz aynı zamanda makinede birikmesine sebep olur.

Fazla kıyafetle çalıştırmak

Genellikle tasarruf etmek için çamaşır makinelerimizi tıka basa dolduruyoruz fakat makineye aşırı yükleme yaptığımızda kıyafetler suda serbestçe hareket edemez ve kıyafetleri yeterince temizleyemez. Makinenin verimliliğini de düşürerek ömrünü kısaltır.

Temizliğe özen göstermemek

Çamaşır makinesini, kullanma yoğunluğunuza bağlı olarak temizlemek gerek. Bu temizliği ister makinenizin üreticisinden satın alacağınız temizleyicilerle ister sirkeyle yapabilirsiniz.

Sirke temizliği için deterjan yerine 2 bardak sirke döküp sıcaklığı yüksek bir programda çalıştırabilirsiniz.

Kapağını kapalı tutmak

Çamaşır makinesini kullandıktan sonra kapağını kapatmak, nemin buharlaşmasını önler. Böylece ortaya bakteri ve küf çıkabilir.

Evde değilken çalıştırmak

Çamaşır makineleri nadir de olsa; bazı bileşenler arızalandığında ya da tamburda çok fazla sürtünme olduğunda taşabiliyor ve yangına sebep olabiliyor. Güvenliği sağlamak ve olası arızaların önüne geçmek için çamaşır makinesini siz evdeyken çalıştırmanız önemli.

Çamaşırların ceplerinde bir şeyler unutmak

Sakız, mendil, bozuk para, kâğıt para… Bunların hepsi, çamaşır makinenizin drenajını tıkayabilir. Bu yüzden makineye çamaşırlarınızı atmadan önce ceplerinizi kontrol etmeyi unutmayın!

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