Olumsuz Bir Duygu Gibi Görülen Can Sıkıntısının, Aslında Oldukça Faydalı Olduğunu Gösteren Bilimsel Araştırma

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Olumsuz Bir Duygu Gibi Görülen Can Sıkıntısının, Aslında Oldukça Faydalı Olduğunu Gösteren Bilimsel Araştırma
Can sıkıntısı genellikle olumsuz ve kaçınılması gereken bir his gibi görünüyor değil mi? Bu inanışın aksini kanıtlayan bilimsel bir araştırmayı gelin birlikte inceleyelim.

Literatürde yer alan “The Origins of Boredom” isimli bilimsel bir çalışma can sıkıntısı ile ilgili oldukça çarpıcı gerçekleri ortaya koydu.

Çalışma, sıkılma hissinin insan davranışları üzerindeki etkilerini ve bu duygunun aslında nasıl bir motivasyon kaynağı olarak ele alınabileceğini keşfetmeyi amaçlıyor.

İlk olarak araştırtmanın metodolojisine bakmakta fayda var.

Araştırma, 3867 kişilik bir katılımcı grubu üzerine yapılıyor ve çeşitli psikolojik teoriler ve deneysel bulgular üzerinden sıkılmanın farklı türlerini ve de etkilerini inceliyor.

Bu doğrultuda, örnekleme çeşitli yaş ve sosyo-ekonomik durumlardan katılımcıların dahil edildiği ve araştırmanın genelleştirilebilirliğinin bu şekilde arttırıldığı belirtiliyor.

Araştırmada sıkılma türleri (düşük uyarımlı sıkılma, yüksek uyarımlı sıkılma), motivasyonel etkiler ve yenilik arayışı gibi değişkenler ele alınıyor.

Peki bulgular neyi işaret ediyor? Can sıkılması kişilerin anlam arayışı içine girmesine sebep oluyor.

Araştırma kapsamında, katılımcıların sıkıldıklarında yeni ve ilginç aktiviteler arama eğiliminde oldukları tespit ediliyor.

Araştırmacılar bu durumu, sıkılmanın öğrenme sürecini tetikleyebileceği şeklinde yorumluyor.

Ek olarak, farklı sıkılma türlerinin farklı sonuçlara yol açtığı tespit ediliyor.

Örneğin, düşük uyarımlı sıkılmanın yaratıcı düşünceyi teşvik ettiği, yüksek uyarımlı sıkılmanınsa daha riskli ve heyecan verici aktiviteler arayışına yol açtığı belirtiliyor.

Sıkılmak, kişilerin dikkatlerini pekiştirerek daha zorlayıcı aktivitelere yönelmesine de sebep oluyor.

Araştırmacılar sıkılmanın, bireylerin dikkatini yeniden yönlendiren bir mekanizma görevi gördüğünü söyleyerek, kişilerin dikkatlerini zorlayıcı aktivitelere yönelerek yeniden toplama eğilimine girmesine sebep olduğunu belirtiyor.

Ek olarak, yüksek düzeyde sıkılmansa sağlıksız davranışlara sebep olabileceğine dikkat çekiyorlar.

Araştırmacılara göre, yüksek düzeyde sıkılma yaşayan bireylerde aşırı yeme veya alkol kullanımı gibi sağlıksız davranışlara yönelme eğilimi arttığını gözlemlediklerini belirtiyorlar.

Tabii her bilimsel araştırmada olduğu gibi bu araştırmanın da bazı kısıtları olabileceğini ve kendi örneklemi kapsamında genelleştirmenin doğru olacağını hatırlatarak içeriğimizi noktalayalım.

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