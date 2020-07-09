Canon, bugün düzenlediği bir etkinlikte yeni aynasız fotoğraf makinelerini duyurdu. Canon'un açıklamalarına göre EOS R5 ve EOS R6 olarak isimlendirilen bu fotoğraf makineleri, kullanıcılara benzersiz özellikler sunarken fiyatı ile de cep yakacak. EOS R5 temmuz, EOS R6 ise ağustos ayı sonunda satışta olacak.

Fotoğrafçılık sektörünün en önemli isimlerinden bir tanesi olan Canon, bugün düzenlediği bir etkinlikte yeni aynasız fotoğraf makineleri EOS R5 ve EOS R6'yı duyurdu. Şirketin, bugüne kadar piyasaya sürdüğü en gelişmiş aynasız fotoğraf makinesi olan EOS R5, kullanıcılara benzersiz özellikler sunuyor. Elbette bu etkileyici özellikler, bu fotoğraf makinesinin fiyatını da ciddi anlamda yükseltiyor.

Canon'un açıklamalarına göre EOS R5, 45 MP çözünürlüğünde bir sensöre ve ISO 100-51.200 aralığına sahip. 8K çözünürlüğünde 29.97 fps RAW video çekimleri yapabilen fotoğraf makinesi, 4K çözünürlükte ise 59.94 fps çekimler yapabilme özelliğine sahip. Bunun çok kritik olduğunu ifade edebiliriz çünkü Canon, geçtiğimiz dönemlerde piyasaya sürdüğü hiçbir EOS makinede bu çekim kalitesini sunmamıştı. Üstelik yapılan açıklamalara göre EOS R5, 20 dakika boyunca kesintisiz 8K video çekimi yapabiliyor.

Karşınızda Canon EOS R5

Canon yeni aynasız fotoğraf makinesi, mekanik deklanşör ile 12 fps'ye, elektronik deklanşörle ise 20 fps'ye kadar fotoğraf çekimleri yapabiliyor. OIS destekli lenslerle görüntü sabitleme özelliğine sahip olan fotoğraf makinesi, AF Alan modunun neredeyse tümünü kapsayan otomatik odaklama sistemine sahip. Ayrıca bu fotoğraf makinesinde akıllı izleme teknolojisi de bulunuyor.

Eğer piyasadaki en iyi aynasız fotoğraf makinelerinden bir tanesine sahip olmak isterseniz ve 8K görüntüleri önemsiyorsanız, ayrıca buna ayıracak bütçeniz de varsa EOS R5 sizin için bir tercih olabilir. Ancak bu seviyede bir fotoğraf makinesine ihtiyacınız yoksa, Canon'un duyurduğu ikinci modele de bakabilirsiniz. "EOS R6" olarak isimlendirilen bu fotoğraf makinesi, özellikle de fiyatı ile daha çok dikkat çekecekmiş gibi görünüyor.

Canon EOS R6'ya yakından baktığımız zaman, EOS R5'e geç veren DIGIC X işlemcinin bu aynasız fotoğraf makinesinde de tercih edildiğini görüyoruz. EOS R5 ile neredeyse aynı tasarıma sahip olan EOS R6, 1D X Mark III'ün 20.1 MP çözünürlüğündeki kamera sensörüne sahip. 4K çözünürlükte 60 fps, 1080p çözünürlükte 120 fps video çekimleri yapabilen makine, kullanıcıları ciddi anlamda etkileyecek gibi görünüyor.

EOS R6'nın diğer özelliklerine baktığımız zaman Canon'un bu fotoğraf makinesinde daha küçük bir dokunmatik ekran kullandığını görüyoruz. EOS R5'te 3.2 inç büyüklüğünde ayarlanabilir bir dokunmatik ekran tercih eden Canon, EOS R6'da ise 3 inç büyüklüğünde bir dokunmatik ekran kullanıyor. Peki Canon'un yeni fotoğraf makinelerine sahip olmak için ne kadarlık ödemeler yapılacak? Dilerseniz hemen bu sorunun cevabına yakından bakalım.

Canon EOS R5 ve EOS R6'ın fiyatı ve erişilebilirlik durumu

Canon tarafından yapılan açıklamalara göre EOS R5, temmuz ayı sonunda satışa sunulacak ve tüketicilerın bu fotoğraf makinesine sahip olmak için 4.999 dolar (yaklaşık 35.000 TL + vergiler) ödeme yapması gerekecek. Bu fiyatın içerisinde fotoğraf makinesine ek olarak 24-105mm f/4 lens de dahil olacak. Ağustos sonunda satışa sunulacak olan EOS R6'nın fiyatı ise 24-105mm f/4 lens dahilken 3.599 dolar (yaklaşık 25.000 TL + vergiler), 24-105mm f/4-7.1 lensle ise 2.899 dolar (yaklaşık 20.000 TL + vergiler) olacak.