Caretta Caretta Yavruları Yürüyüş Bandına Sıkışarak Öldü

Antalya'nın Belek ilçesinde yaşamlarını sürdürmeye çalışan caretta carettalarla ilgili üzücü bir olay yaşandı. Bir otelin kumsal üzerine yaptığı ahşap yürüyüş bandı, yumurtadan çıkan 60 caretta carettanın sıkışarak ölmesine yol açtı...

Nesilleri tehlike altında olan caretta caretta kaplumbağaları ile ilgili üzücü bir gelişme yaşandı. Antalya'nın Belek ilçesinde yumurtadan çıkan 60 civarı caretta caretta, bir otelin ihmalkarlığı nedeniyle öldü. Minik canlıların ölmesine yol açan şeyse, otelin koyduğu yürüme bandıydı. Bandın altına sıkışan ve denize ulaşamayan kaplumbağalar, ne yazık ki öldüler.

Antalya Belek'te yaşanan üzücü olay, yıllardır caretta carettalarla ilgili çalışmalar sürdüren Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD), tarafından tespit edildi. Kaplumbağalarla ilgili kayıt tutmak için bir tesise giden yetkililer, bu tesisteki bir yürüme bandının hemen altında kaplumbağa yuvası olduğunu tespit ettiler. Tespit üzerine ahşaptan yapılan yürüyüş bandını kaldıran yetkililer, üzücü bir manzara ile karşılaştılar.

EKAD'ın karşılaştığı manzara şöyle görüntülendi

Konuyla ilgili açıklamalar, Hacettepe Üniversitesi'nden Dr. Ali Fuat Canbolat tarafından yapıldı. Orman Bakanlığı'nın "Deniz Kaplumbağaları’nın Korunması Genelgesi"nde yer alan, denizden itibaren 65 metrenin yuvalama bölgesi olarak ayrılmasına ilişkin maddenin uygulanmadığını söyleyen Canbolat, "İnsan faaliyeti nesli tehlike altındaki bu canlılara bir kez daha zarar vermiş ve doğanın düzenine bir kez daha müdahale etmiştir." ifadelerini kullandı.

Dr. Ali Fuat Canbolat, konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda şu sözleri sarf etti;

Kuluçka süresi sona eren yuvaları açarak sayım yapıyoruz ve yuva içerisinde sıkışıp çıkamayan yavru kaplumbağaların denize ulaşmasına destek oluyoruz. Tam da bu işlem için çalışma yapan ekibimiz, yuva üzerine konulan yürüme bandını ilk tespit ettiğinde yavrular yuvadan yeni çıkıyordu ve canlıydı. Onları kurtardık. Lakin başka bir tesisin kumsalında dün tespit edilen yavrular, ilkindeki kadar şanslı değildi. Yuvalama alanının üzerinde bir tesis ahşap yürüme bandı koymuş. Kumsaldaki yuvada yumurtadan çıkan yavru carettalar, ahşap ve ağır yürüme bandını kaldıramadığı için oracıkta sıkışarak ölmüş.

Eski adıyla Çevre ve Orman Bakanlığı'nın 2009/10 sayılı Deniz Kaplumbağaları’nın Korunması Genelgesi'nde yer alan 'denizden itibaren ilk 65 metrenin yuvalama bandı olarak ayrılması ve bu alanda kumsal kullanımının gerçekleştirilmemesine’ ilişkin maddesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ve acı bir şekilde görüyoruz. Yuvalama kumsallarında yer alan işletmelerin yuvalama sezonu olan mayıs-ekim ayları arasında kumsal çalışmalarını yapmaması oldukça önemli. Kumsallardaki sorunlar elbette ki sadece bu değil. Kaplumbağalar sadece doğal tehlikelerle değil, yapay ışık kullanımından, denizel- karasal kirliliğe, kontrolsüz atılan balıkçı ağlarına kadar birçok insan kaynaklı sorunla da mücadele ediyor. Ve bütün bunlar 110 milyon yıldır yaşamını sürdüren kaplumbağaların neslini tehlikeye sokan faktörlerin başında geliyor.