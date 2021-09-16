Katıldığı yayında, bir kadın öğrencisiyle yaşadığı anıyı anlatan Prof. Dr. Celal Şengör’e, sosyal medyadan tepkiler yağdı. Kadın öğrencisinin eteğini kaldırıp tokat attığını ve öğrencisinden tepki gördüğünü gülerek anlatan Şengör’e gelen tepkileri sizin için derledik.

Daha önce de benzer olaylarla gündeme gelen Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı bir yayında anlattığı taciz anısıyla sosyal medyada gündem oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) akademisyen olarak görev yapan Şengör’e yönelik, yaptığının bir taciz olduğu belirtilerek tepki gösterildi.

Geçmişte yaşanan bir olayda kadın öğrencisine kızdığı söyleyen Şengör, "O kadar kızdırdı ki, Saniye'nin eteğini kaldırdım. Kıçına bir tokat attım. Bu dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim baban bunu yaptı mı dedim. Bana babam bile bunu yapmadı dedi. Heh dedim eksik kalmış, şimdi tamamlandı" ifadelerini kullandı. İşte Şengör'e gelen tepkiler:

"Şengör'ü okulumuzda istemiyoruz!"

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından İTÜ öğrencileri, tacizci akademisyen istemediklerini ve Şengör'ün İTÜ'den gönderilmesini istediklerini belirterek tepki gösterdiler.

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