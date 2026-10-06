OpenAI, ChatGPT’nin görsel oluşturma özelliğine reklam ekleyeceğini açıkladı. Yakında oluşturulan görsellerde reklamlar göreceksiniz.

Son zamanlarda yapay zekâ araçlarına reklamların entegre olmaya başladığını görmüştük. Şimdi ise dünyanın en çok kullanılan yapay zekâ aracı konumunda bulunan ChatGPT’ye böyle bir eklenti yapılacağı açıklandı.

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OpenAI, gelir modellerini çeşitlendirme adımlarına bir yenisini daha eklediğini duyurdu. Şirket tarafından yapılan resmi açıklamaya göre ChatGPT’ye sponsorlu ürün ve hizmetlerin görsellerini içeren yeni bir reklam formatı geliyor.

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Ücretsiz kullanıcılar, görsellerde reklam görecek

Bu ayın sonlarında ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde başlatılması planlanan testler, ilk etapta kullanıcılar ChatGPT ile görsel ürettiğinde ekranlara gelecek. Paylaşılan görüntülerden de görebileceğiniz üzere direkt olarak görsellerin üzerinde reklam olduğu ibaresi yer alacak.

Şirket, reklam modelini ilk olarak geçtiğimiz şubat ayında ChatGPT'ye entegre etmişti. Ancak şimdiye kadar uygulanan sistemde reklamlar oldukça kısıtlı bir alanda kalıyordu. Kullanıcılar sohbet alanının hemen altında "sponsorlu" başlığıyla yalnızca bir şirketin adını, logosunu ve ürün bağlantısını görebiliyordu. Yeni görsel reklam formatı ise ürünlerin doğrudan görsellerini ekrana taşıyarak daha dikkat çekici bir yapı sunmayı hedefliyor.

Kullanıcı deneyimi ve gizlilik konularına da değinen OpenAI, yeni görsel formatın yapay zekâ tarafından üretilen ana görselden tamamen ayrı bir alanda konumlandırılacağını vurguluyor. Şirket yetkilileri, reklamların ChatGPT'nin sunduğu yanıtları veya ürettiği görselleri hiçbir şekilde etkilemeyeceğinin altını çiziyor. Ayrıca bu görsel reklam gösterimleri platformun tüm kullanıcılarına sunulmayacak. ChatGPT Plus, Pro veya Enterprise abonelik planlarına sahip olan kullanıcılar reklamları görmeyecek, yani sadece ücretsiz katmandaki kullanıcılara yönelik olacak.