OpenAI, ChatGPT'ye Sora entegrasyonu getirmeyi planladığını duyurdu. Bu da yakında ChatGPT'yi kullanarak gerçekçi videolar oluşturabileceğiz demek.

OpenAI, metin komutlarıyla gerçekçi videolar üretebilen yapay zekâ aracı Sora’yı geçtiğimiz aralık ayında kullanıma sunmuştu. Ancak bu model, sadece Sora’ya özel internet sitesi üzerinden ücretli abonelere erişilebilir durumdaydı. Ayrıca her ülkeden de kullanılamıyordu.

Şimdi ise kullanıcıları sevindirecek bir gelişme yaşandı. Sora’nın, yakında ChatGPT’ye entegre edilebileceği duyuruldu.

ChatGPT, yakında video oluşturabilecek

Şirketin cuma günü yaptığı bir toplantıdaki açıklamalarına göre OpenAI’ın, Sora’yı ChatGPT’ye getirme isteği var. Bu da yakında kullanıcıların ChatGPT yoluyla video oluşturabileceği anlamına geliyor. Hâlihazırda görsel oluşturma gibi özellikleri vardı. Videonun da eklenmesi onu başka bir seviyeye çıkararak kullanıcıların çok hoşuna gidecektir.

Yöneticiler, şu anda iki modeli birleştirmenin çalışmalarının sürdüğünü söylese de ne zaman gerçeğe dönüşeceğine dair bir bilgi paylaşmadı. Yani yakın zamanda mı geleceğini yoksa beklememiz mi gerektiğini bilmiyoruz.

ChatGPT’ye gelecek Sora’nın kendi sitesindeki versiyonu ile aynı seviyede performans gösteremeyebileceğinin de altı çizilmiş. ChatGPT entegrasyonu nedeniyle bazı özelliklerden feragat edilebilir. Sitedeki versiyonda görüntüleri düzenleme gibi özellikler de vardı.

Sora, görsel de üretecek

Bunlar dışında şirket, Sora’yla ilgili ilginç bir haberi daha paylaştı. Sora’nın yakında görsel üretme özelliğine de kavuşacağı aktarıldı. Hâlihazırda DALL-E 3 modeli vardı ancak görünüşe göre şirket, Sora’da tamamen ayrı görsel üretme planlıyor. DALL-E 3’e kıyasla çok daha fotorealistik görseller üretebileceğini tahmin edebiliriz.