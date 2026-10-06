OpenAI, AB Yapay Zekâ Yasası'na uymak amacıyla ChatGPT ve Codex tarafından üretilen metinlere görünmez bir filigran entegre edeceğini duyurdu.

Yapay zekâ ile üretilen içeriklerin tespit edilmesi gün geçtikçe zorlaşırken bu konuda yetkililerden hamleler görüyorduk. Şimdi ise en büyük yapay zekâ firmalarından biri olan ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI, Avrupa’da bu konuda bir hamle yaptığını açıkladı.

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Teknoloji devi, Avrupa Birliği'nin Yapay Zekâ Yasası kapsamında ChatGPT ve Codex tarafından üretilen metinlere görünmez bir filigran eklemeye başlayacağını duyurdu.

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Görünmez filigranlar eklenecek

2 Ağustos itibarıyla yürürlüğe giren AB şeffaflık kuralları, yapay zeka şirketlerinin yapay zeka tarafından oluşturulan içerikleri diğer sistemlerin tanımlayabileceği bir şekilde işaretlemesini zorunlu kılıyordu. Bu yüzden de şirket, yasaların getirdiği yasal sorumlulukları yerine getirmek adına ilk somut adımı atmış oldu.

Yeniliğin önümüzdeki haftalarda tüm planlardaki uygun ChatGPT ve Codex kullanıcılarına kademeli olarak sunulacağı belirtilirken uygulamanın şimdilik yalnızca Avrupa Birliği ile sınırlı kalacağı vurgulandı. Dünyanın dört bir yanındaki geliştiriciler ise OpenAI API'sini kullanarak bu özelliği bugünden itibaren seçtikleri modeller için aktif hale getirebilecek; ancak özellik varsayılan olarak kapalı olarak gelecek. Şirket, şimdilik metin filigranlamasını küresel ölçekte varsayılan bir özellik yapmayı planlamadığını da kaydetti.

Eklenen filigran, dışarıdan görülebilen fiziksel bir sembol veya ibare olmaktan ziyade modelin kelime seçimlerini ustaca şekillendirerek okuyucuların göremediği ancak dedektörlerin yakalayabildiği bir desen bırakması mantığıyla çalışacak. Doğrudan kelimelerin içine işlendiği için bu iz, metin kopyalanıp başka bir yere yapıştırılsa bile kaybolmadan onunla birlikte seyahat edecek. OpenAI,

Sistemle ilgili detayları paylaşmak üzere araştırmacılarla ortaklaşa hazırlanan "textGrain" adlı teknik bir rapor da kamuoyuna sunuldu. Bu yöntem, cümleleri tamamlarken sıradaki kelime tahminlerini sıralamak için gizli bir anahtar kullanılmasına dayanıyor. Yüzlerce benzer küçük yönlendirmenin bir araya gelmesiyle dedektörler, yalnızca metni ve ilgili anahtarı kullanarak içeriğin yapay zekâ kaynaklı olup olmadığını tespit edebiliyor.