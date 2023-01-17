OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, Microsoft'un yapay zekâ destekli bulut hizmeti Azure OpenAI'a eklenecek.

Yayınladıkları dönem infial yaratan ve o günden bu yana internet dünyasını sessizce ele geçirmeye başlayan DALL-E 2 ve ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, 2019 yılında Microsoft’tan 1 milyar dolarlık yatırım almıştı. Şirket, o günden bu yana geliştirdiği yazılımları Microsoft’a da sunuyordu.

Microsoft, OpenAI’ın ürünlerini kendi bulut hizmeti Azure’a da entegre etmiş ve yeni bir ürün gamı da oluşturmuştu. Şirket, bugüne kadar kendi bünyesinde ve özel müşterilerine açtığı bu hizmetini bugün herkese açtığını açıkladı. Ayrıca bir sürpriz daha duyuruldu.

Sürprizden başlayalım: ChatGPT, Microsoft’un bulut hizmetinin bir parçası oluyor!

Microsoft, herkesin kullanımına açılan Azure OpenAI Hizmeti’ne çok yakında ChatGPT’nin de ekleneceğini açıkladı. Üstelik ChatGPT, şu anda herkese açık sürümüyle değil, daha gelişmiş versiyonu olacak 3.5 sürümüyle hizmete sunulacak.

ChatGPT entegrasyonu için henüz kesin tarih verilmedi. Microsoft, yalnızca 'yakında' açıklamasında bulundu.

Peki, herkesin kullanımına açılan Azure OpenAI Hizmeti ne işe yarıyor?

Microsoft Azure OpenAI Hizmeti, ilk etapta Microsoft’un yeni ürünlerinde kullanılmıştı. Örneğin GitHub’ın yazılımcıların yeni dostuna dönüşen yardımcısı Copilot, OpenAI’ın geliştirdiği Codex modeli ile mümkün olmuştu.

Azure OpenAI, halka açılmasıyla birlikte geliştiriciler ve şirketler için de yapay zekâ destekli çözümlerin geliştirilmesine ve kullanılmasına yol açacak. Büyüklü küçüklü her organizasyon, Azure OpenAI ile müşteri desteği, özelleştirme, veri yığınına dair gelişmiş analiz, veri çıkarımı ve sınıflandırma gibi pek çok işlemi yapay zekâ yardımıyla kısa sürede ve uğraşsız olarak yapabilecek.

Bildiğiniz gibi ChatGPT, yetenekleriyle pek çoğumuzu kendine hayran bıraksa da temelde daha önce pek çok farklı yerde gördüğümüz sohbet botlarının gelişmiş bir versiyonu. Azure Open AI entegrasyonu, Microsoft müşterilerinin hizmetlerini ChatGPT ile geliştirmesini mümkün kılacak.