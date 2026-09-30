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OpenAI, Microsoft Office'e Rakip Oldu: ChatGPT'ye Çok Kullanışlı Ofis Özellikleri Geldi!

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OpenAI, ChatGPT bünyesinde çalışacak yeni ofis araçlarını duyurarak Microsoft Office ekosistemine doğrudan rakip olabilecek adımlar attı.

OpenAI, Microsoft Office'e Rakip Oldu: ChatGPT'ye Çok Kullanışlı Ofis Özellikleri Geldi!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yapay zekâ özelliklerini her geçen gün daha da genişleten OpenAI, uzun süredir yakın ortaklık yürüttüğü Microsoft’un ana faaliyet alanı olan ofis yazılımları pazarına yönelik yeni özelliklerini duyurdu.

DevDay geliştirici konferansında tanıtılan bu yetenekler, doğrudan ChatGPT platformu içerisinde çalışan iş odaklı iş birliği araçlarından oluşuyor. Yapay zekâ şirketlerinin sunduğu araçlar, düz metin sohbet botu formatından çıkıp kullanıcıların ortaklaşa dosya üretebildiği ve ajanların aktif rol aldığı entegre çalışma alanlarına evriliyordu. OpenAI’ın bu adımı da geleneksel bulut sürücüleri ve kelime işlemcilerin sunduğu yapıyı tek bir platformda toplamayı hedefliyor.

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OpenAI, Microsoft Office'e Rakip Oldu: ChatGPT'ye Çok Kullanışlı Ofis Özellikleri Geldi!
space

Ortak çalışma alanı Space, Word ve Powerpoint alternatifleri

space

Etkinlikte öne çıkan yeniliklerden biri "Space" adı verilen paylaşılabilir çalışma alanı. Bu özellik sayesinde çalışanlar hem birbirleriyle hem de kullanıcılar adına görev yürütebilen yeni yapay zekâ asistanları "Dots" ile aynı ortamda iş birliği yapabiliyor.

Sahnede sunumu gerçekleştiren OpenAI CEO’su Sam Altman, bu yapıyı "Sayfalarınız ve dosyalarınız tıpkı bir sürücüde olduğu gibi Space içinde bir arada duruyor ancak buradaki alanlar canlı hissettiriyor" sözleriyle tanımladı. Altman, kullanıcıların bir sayfaya belirli talimatlar verebildiğini, örneğin bir ekibin sohbet kanalını kontrol edip edindiği bulgularla sayfayı güncellemesini sağlayabildiğini ifade etti.

OpenAI, Google Docs ve Microsoft Word ürünlerine yanıt olarak tasarladığı "Pages" özelliğini de duyurdu. Şirket tarafından "insan ve yapay zekâ ajanlarının iş birliği için inşa edilmiş yeni bir doküman türü" olarak tanımlanan bu araç üzerinden kullanıcılar yazı yazabiliyor, araştırma yapabiliyor, grafik ve görsel üretebiliyor.

Sunum tarafında ise PowerPoint benzeri bir işlev sunan iş birlikçi sunum aracı “Slides” tanıtıldı. Kullanıcıların yalnızca ChatGPT içinde konuşarak oluşturabildiği bu sunumlar üzerinde çalışanlar ve yapay zeka ajanları birlikte düzenleme yapabiliyor, yorum bırakabiliyor. Etkinlik kapsamında aktarılan detaylara göre Slides henüz tüm kullanıcılara açılmış değil. Önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacak.

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