Yeni bir araştırmaya göre ChatGPT, programlama ile ilgili sorulara sık sık yanlış cevaplar veriyor ve geliştiriciler de hatalı bilgileri yok sayıyor.

OpenAI'ın ChatGPT sohbet botu gibi araçların çalışanların işlerini aşırı kolaylaştıracak devrimsel teknolojiler oldukları, hatta gelecekte insanların işlerini ellerinden alabilecekleri konuşulan teknolojiler olarak öne çıkıyor. Pek çok çalışan da işlerini kolaylaştırmak için yapay zekâya güveniyor. Öte yandan yeni bir araştırmaya göre ChatGPT, programlama ile ilgili sorulara %52 oranında yanlış cevap veriyor.

Purdue Üniversitesi'nden araştırmacıların gerçekleştirdiği çalışmada, Stack Overflow'dan alınan 517 programlama sorusu ChatGPT'ye soruldu. Sonrasında ise yapay zekâ sohbet botunun bu sorulara doğru cevap verme yüzdesi ölçüldü. Araştırmacılar makalelerinde, "Analizimiz bize ChatGPT yanıtlarının %52'sinin yanlış bilgi içerdiğini ve %77'sinin detaylı olduğunu gösterdi. Yine de çalışma katılımcılarımız, ChatGPT'nin yanıtlarının kapsamlılığı ve akıcı dil tarzı nedeniyle %35 oranında ChatGPT'nin yanıtlarını kullanmayı tercih etti." ifadelerini kullandı.

Geliştiriciler hatalı cevapları yakalayamadı

Daha rahatsız edici olan kısım ise geliştiricilerin hatalı cevapları her zaman yakalayamaması oldu. Araştırmaya göre katılımcılar, ChatGPT cevaplarındaki hatalı bilgileri %39 oranında görmezden geldi. Araştırmacılar bu durumun, ChatGPT'nin yanlış cevaplarına karşı önlem alınması gerektiği anlamına geldiğini ve görünüşte doğru olan cevapların riskini ortaya koyduğunu belirtti.

Elbette ki bu .çalışma yalnızca tek bir senaryo ve sohbet botları da çeşitli amaçlara göre özelleştirilebiliyor. Yapay zekâ araçları üreten firmalar da botların daha doğru cevaplar verebilmesi için çalışmalarına devam ediyor.