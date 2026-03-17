ChatGPT'ye Gelecek "Yetişkin Modu"ndan Yeni Detaylar Geldi: Pornografik Ses, Görsel ve Video Üretemeyecek!

OpenAI'ın geçtiğimiz dönemde söz verdiği fakat defalarca kez ertelediği "yetişkin modu"na dair yeni detaylar açıklandı.

OpenAI, merakla beklenen ve defalarca kez ertelenen “yetişkin modu” özelliğiyle ilgili önemli detayları netleştirdi.

Yeni özellik, kullanıcıların ChatGPT ile daha müstehcen sohbetler yapmasına izin verecek ancak iş görseller, videolar ve seslere gelince durum tamamen farklı.

Pornografik içerik üretilemeyecek

Şirket yetkililerine göre “yetişkin modu” kullanıcıların erotik içerikli yazılı sohbetler gerçekleştirmesine olanak tanıyacak ancak açık pornografik görseller, videolar veya sesler üretmek kesinlikle mümkün olmayacak.

OpenAI bu farkı özellikle vurgulayarak, sistemin “pornografi değil, daha çok müstehcen içerik” üreteceğini belirtiyor.

Uzmanlar uyarıyor

Şirket içindeki uzmanlar bu konuda oldukça temkinli. OpenAI’ın danışma kurulundaki araştırmacılar, yapay zekâ ile kurulan erotik bağların kullanıcılar üzerinde sağlıksız duygusal bağımlılıklar yaratabileceğini söylüyor.

Hatta bazı uzmanlar, sistemin “tehlikeli bir duygusal destek yerine geçebileceği” konusunda da uyarıda bulundu. Yani bu modu kullanırken bilinçli ve dikkatli olmakta fayda var.