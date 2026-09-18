Gmail hesabınızı ChatGPT'ye bağlayarak gelen kutunuzdaki e-postalarla sohbet içerisinden çalışabilirsiniz. Bu içeriğimizde ChatGPT'ye Gmail bağlama adımlarını, bağlantıyla neler yapabileceğinizi ve Gmail erişimini daha sonra nasıl kaldırabileceğinizi anlatıyoruz.

Gelen kutunuzda aylar önce gönderilmiş bir e-postayı bulmak veya uzun bir yazışmada konuşulanları yeniden okumak zaman alabiliyor. ChatGPT'nin Gmail bağlantısı, desteklenen özellikler kapsamında e-postalarınızla doğrudan sohbet üzerinden çalışmanıza imkân tanıyor. Böylece her mesajı Gmail'den kopyalayıp ChatGPT'ye taşımanız gerekmiyor.

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ChatGPT'ye Gmail bağlama işlemi Google hesabınız üzerinden verilen yetkilendirmeyle gerçekleştiriliyor. Bağlantı tamamlandıktan sonra ChatGPT'den e-postalarınızı bulmasını veya içeriklerinden yararlanmasını isteyebilirsiniz. Kullanabileceğiniz işlevler hesabınıza, planınıza, bölgenize ve çalışma alanı ayarlarınıza göre farklılık gösterebilir.

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ChatGPT'ye Gmail nasıl bağlanır?

ChatGPT'de Gmail kullanabilmek için öncelikle Google hesabınızı bağlamanız gerekiyor. Güncel ChatGPT arayüzünde bağlantılar Eklentiler veya hesabınızda hâlâ gösteriliyorsa Uygulamalar üzerinden yönetilebiliyor.

ChatGPT'ye Gmail bağlamak için şu adımları izleyin:

ChatGPT'yi açın ve hesabınıza giriş yapın.

Eklentiler bölümünü açın. Hesabınızda Uygulamalar seçeneği görünüyorsa bu bölümü de kullanabilirsiniz.

Gmail'i içeren Google bağlantısını bulun.

Gösteriliyorsa eklentiyi yükleyin ve Bağlan seçeneğine tıklayın.

Kullanmak istediğiniz Google hesabıyla oturum açın.

Google tarafından gösterilen erişim ve izinleri inceleyin.

Gerekli izinleri onaylayarak bağlantıyı tamamlayın.

ChatGPT'ye dönerek Gmail'i desteklenen sohbetlerde kullanmaya başlayın.

Birden fazla Google hesabınız varsa e-postalarının bulunduğu doğru hesabı seçtiğinizden emin olun. Kişisel Gmail hesabınızı bağlamanız, yalnızca iş hesabınızın erişebildiği içeriklere erişim sağlamaz.

Google'ın yetkilendirme ekranında hangi hizmetler için erişim istendiğini görebilirsiniz. Gerekli izinleri vermediğinizde Gmail'in bazı işlevleri çalışmayabilir veya bağlantı tamamlanmayabilir.

Gmail'i bağladıktan sonra ChatGPT ile neler yapılabilir?

Gmail bağlantısının amacı yalnızca hesabınızı ChatGPT'ye eklemek değil. Bağlantıyı kurduktan sonra desteklenen özellikleri sohbet sırasında kullanarak e-postalarınız üzerinde çalışabilirsiniz.

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Mesela belirli bir kişiden gelen yakın tarihli mesajları bulmasını veya belirli bir konuyla ilgili e-postaları araştırmasını isteyebilirsiniz. Uzun bir e-posta zincirindeki bilgileri tek tek okumak yerine yazışmanın içeriğini özetletmek de kullanım seçenekleri arasında.

ChatGPT'ye “Geçen hafta gelen proje e-postalarındaki yapılacak işleri özetle” gibi bir talep verebilirsiniz. İsteğiniz yeterince açık değilse hangi Gmail hesabını veya hangi e-postaları kullanması gerektiğini belirtmeniz gerekebilir.

Bağlı uygulamaların yapabilecekleri yalnızca uygulamanın kendisine değil, hesabınız için sunulan yeteneklere ve verilen izinlere de bağlı. Bazı bağlantılar bilgi arama ve okuma ağırlıklı çalışırken desteklenen uygulama eylemleri dış hizmet üzerinde işlem gerçekleştirebilir. Böyle bir işlem yapılacaksa ChatGPT sizden ayrıca onay isteyebilir.

Gmail bağlantısı bu yönüyle gelen kutusunun ChatGPT içerisine taşınmış ayrı bir kopyası gibi düşünülmemeli. Siz ne yapmak istediğinizi doğal dille yazarsınız, ChatGPT de bağlantının izin verdiği kapsamda ilgili Gmail içeriğiyle çalışır.

ChatGPT Gmail'deki tüm e-postalara erişebilir mi?

Gmail'i bağlarken Google hesabınızda bir yetkilendirme ekranı açılır. Burada ChatGPT bağlantısının hangi hizmetlere ve izinlere ihtiyaç duyduğu gösterilir. Onay vermeden önce bu izinleri inceleyebilirsiniz.

ChatGPT'ye Gmail bağlamak için Google hesabınızın parolasını doğrudan ChatGPT'ye vermeniz gerekmez. Google hesabıyla oturum açma ve izin verme işlemleri Google'ın yetkilendirme sistemi üzerinden yürütülür.

Bağlantının erişebileceği içerik, seçtiğiniz Google hesabının zaten sahip olduğu erişimle sınırlıdır. Bir Gmail hesabını bağlamak başka Google hesaplarındaki e-postaları otomatik olarak kullanılabilir hâle getirmez.

İş veya okul tarafından verilen bir Google Workspace hesabında durum biraz farklı olabilir. Kuruluş yöneticiniz harici uygulamaların hangi verilere erişebileceğini kısıtlayabilir veya belirli izinlerin önceden onaylanmasını zorunlu tutabilir. Kişisel hesabınızda çalışan bir bağlantının kurumsal hesabınızda kullanılamamasının sebeplerinden biri bu olabilir.

Bağlı Google uygulamalarından doğrudan alınan verilerin genelleştirilmiş OpenAI modellerinin eğitimi için kullanılmasına ilişkin ayrı veri kontrolleri de bulunuyor. Gmail bağlantısının kapsamını değerlendirirken Google yetkilendirme ekranında gösterilen izinlerle ChatGPT'deki veri ve kişiselleştirme ayarlarını ayrı ayrı inceleyebilirsiniz.

ChatGPT'de Gmail seçeneği görünmüyorsa ne yapılabilir?

Gmail'i bağlamak isteyen herkesin arayüzünde birebir aynı seçeneklerin görünmesi beklenmemeli. ChatGPT'deki uygulama ve eklenti özelliklerinin kullanılabilirliği plan, bölge, çalışma alanı, rol, model ve kullanılan arayüze göre değişebiliyor.

Temmuz 2026'da yapılan değişiklikle uygulama dizini Eklenti dizinine taşındı. Bu nedenle eski anlatımlarda gördüğünüz yalnızca “Ayarlar > Uygulamalar” yolunu kendi hesabınızda bulamayabilirsiniz. Yeni bağlantıları keşfetmek için Eklentiler bölümünü kontrol edin. Mevcut uygulama bağlantıları ise bu değişiklikten etkilenmeden kullanılmaya devam edebiliyor.

Gmail veya ilgili Google bağlantısı görünmüyorsa önce doğru ChatGPT hesabında olduğunuzu kontrol edin. Mobil uygulama kullanıyorsanız güncel sürüme geçip web arayüzünde de aynı seçeneğin bulunup bulunmadığına bakabilirsiniz.

Kurumsal bir ChatGPT çalışma alanındaysanız yönetici ayarları da devreye girer. Eklentinin kurulması veya Gmail bağlantısının kullanılabilmesi için çalışma alanı yöneticisinin izin vermesi gerekebilir. Google Workspace yöneticisi de istenen Google izinlerini sınırlandırabilir.

Bağlan düğmesinin pasif olması da her zaman teknik bir hata olduğu anlamına gelmez. Hesap, bölge veya yönetici kısıtlamaları nedeniyle bağlantı kullanıma kapalı olabilir.

Gmail bağlantısı ChatGPT'den nasıl kaldırılır?

Gmail'i bir süre kullandıktan sonra ChatGPT'nin hesabınıza erişmesini istemiyorsanız bağlantıyı kaldırabilirsiniz. Bunun için Google hesabınızı tamamen silmeniz veya ChatGPT hesabınızdan çıkış yapmanız gerekmez.

ChatGPT'de Ayarlar bölümünü açın ve hesabınızda gösterilen Uygulamalar veya Eklentiler bölümüne gidin. Gmail'in bağlı olduğu uygulama ya da eklentiyi seçin. Bağlı hesaplar gösteriliyorsa kaldırmak istediğiniz hesabın yanındaki seçenekler menüsünü açarak Bağlantıyı kes seçeneğini kullanabilirsiniz. Arayüze göre bağlantı ayarı doğrudan uygulamanın sayfasında da gösterilebilir.

Birden fazla Google hesabı bağladıysanız yalnızca kullanmak istemediğiniz hesabın bağlantısını kesebilirsiniz. Son bağlı hesabın kaldırılması, ilgili eklentinin yüklü listenizdeki durumunu da etkileyebilir.

Bağlantıyı kesmek Gmail hesabınıza ChatGPT üzerinden gelecekte yapılacak erişimi durdurur ancak daha önce oluşturduğunuz ChatGPT konuşmalarını otomatik olarak silmez. Gmail'den alınan bilgilerle daha önce yaptığınız sohbetleri de kaldırmak istiyorsanız bunları ayrıca yönetmeniz gerekir.

Gmail bağlantısını kalıcı bir karar olarak düşünmek zorunda değilsiniz. İhtiyacınız olduğunda hesabınızı bağlayıp e-postalarınızla çalışabilir, daha sonra bağlantıyı kaldırabilirsiniz. Asıl kontrol edilmesi gereken bölüm, bağlantı kurulurken hangi Google hesabının seçildiği ve hangi izinlerin verildiği.