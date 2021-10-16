Şehirli sürücülerin günümüz ihtiyaçlarına hitap eden Yeni Chevrolet Spark, 2022 yılında yollarda olacak. Ancak öyle yenilikçi bir tasarıma ve farklı özelliklere sahip ki bugünden heyecanlanmak mümkün. Gelin Yeni Chevrolet Spark öne çıkan özelliklerine ve tahmini Türkiye fiyatlarına yakından bakalım.

Şüphesiz Chevrolet markası dünyada klasik bir şıklığı temsil eden, önemli bir markadır. Ancak klasik olması, yeniliklerden uzak kalacağı anlamına gelmiyor. Aksine 2022 yılında yollara çıkacak olan Yeni Chevrolet Spark ile hatchback segment araçlar için devrim niteliğinde adımlar atıyor. Yeni Chevrolet Spark, günümüz şehirli sürücülerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı.

Öncelikle belirtmek gerekiyor ki Yeni Chevrolet Spark ilk olarak tasarımı ile dikkat çekiyor. Şehir hayatının yorucu trafiğinden hızla sıyrılmanızı sağlayacak olan bu dış tasarıma, akıllı teknolojiler ve özel geliştirilmiş özel güvenlik sistemleri eşlik ediyor. Yani şimdiden heyecanlanmak mümkün. Gelin Yeni Chevrolet Spark'ın öne çıkan özelliklerine ve tahmini Türkiye fiyatlarına yakından bakalım.

Gözlerin her daim üzerinizde olacağı bir dış tasarım:

Yeni Chevrolet Spark mistik mavi, zirve beyaz, mozaik siyah, kırmızı, cayenne turuncu, glow mavi, nitro sarı, gece grisi gibi pek çok farklı renk seçeneği üzerinden otomobilseverlerin beğenisine sunuluyor. Tüm bu dış renkleri destekleyen jet siyah ve metalik gri tonları ise aracın iç tasarımında kullanılıyor.

Yeni Chevrolet Spark üç farklı renk tonu ile boyanıyor. Bu sayede ışık açısına göre bambaşka bir görünüm kazanıyor. Özel siyah ızgarası, önde ve arkada bulunan amblemler, renk vurgulu LED gündüz farları ve 15 inçlik siyah boyalı alaşım jantlar ile karşınıza göz alıcı bir Chevrolet Spark çıkıyor.

Yeni Chevrolet Spark iç tasarımını dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz:

Yeni Chevrolet Spark, Spark yazısı bulunan farklı renk seçeneklerine sahip paspaslar sunuyor. Her türlü hava koşuluna uygun modelleri olan bu paspaslar hem yolcu ayak bölümünde hem de bagaj bölümünde kullanılıyor. Gösterge paneli düzenleyici, kargo organizatörü ve arka çamurluk korumaları ile aracınızı çok daha kullanışlı hale getirmeniz mümkün.

Ön çamurluk korumaları, özelleştirilebilir amblemler, kargo ağı, Chevrolet çerçevesi, her daim araçta yanınızda olacak şarj kabloları gibi farklı aksesuarlar sayesinde Yeni Chevrolet Spark aracınızın diğer araçlardan farklı olduğunu her bir detayı ile gösterebilir ve tarzınızı keyifle yansıtabilirsiniz.

Yeni Chevrolet Spark çok daha akıllı ve güvenli:

Mobil cihazlarımız üzerinden sahip olduğumuz akıllı nesneleri kullanmaya alıştık. Peki aracınızı bir mobil uygulama üzerinden kontrol etmeye ne dersiniz? Chevrolet mühendisleri tarafından geliştirilen myChevrolet mobil uygulaması üzerinden yeni Chevrolet Spark aracınızı uzaktan kontrol ederek pek çok işlemi oturduğunu yerden gerçekleştirmeniz mümkün.

Yeni Chevrolet Spark, 7 inçlik dokunmatik ekran üzerinden kontrol edebileceğiniz akıllı eğlence sistemi Infotainment 3 System’e sahip. Araç aynı zamanda Apple CarPlay ve Android Auto ile de uyumlu olarak çalışıyor. Dahili Wi-Fi ve Hotspot gibi özellikler ise aracın farklı akıllı teknolojilerle senkronize olarak çalışmasını sağlıyor.

Yeni Chevrolet Spark iç tasarımını çok daha güvenli hale getiren bir çelik güvenlik kafesine sahip. Olası kazalarda yüksek güvenlik sağlayan bu kafes, 10 standart hava yastığı ile destekleniyor. Arka görüş kamerası, şeritten çıkma uyarısı, acil fren sistemi, arka park yardımı, ileri çarpışma uyarısı ve otomatik kaza müdahale gibi sistemler ise aracın güvenliğini arttıran özellikler arasında.

Yeni Chevrolet Spark teknik özellikleri:

1.4L ECOTEC 4 silindirli motor

5 ileri manuel şanzıman

98 beygir

94 lb-ft maksimum tork gücü

4 tekerlekli kilitlenmeyen ön ve arka frenler

35 litrelik yakıt deposu

Anahtarsız çalıştırma

Hidrolik direksiyon

MacPherson ön süspansiyon

Yeni Chevrolet Spark tahmini Türkiye fiyatları:

Yeni Chevrolet Spark fiyatları seçtiğiniz aksesuarlara, donanımlara, teknik özelliklere ve diğer tercihlere göre değişse de 14.595 dolardan başlıyor. Türkiye fiyatı ise piyasaya çıkacağı dönemki döviz kuruna ve vergi oranlarına göre değişecektir. Buradaki bağlantı üzerinden farklı fiyat opsiyonlarını görebilirsiniz.

Hatchback segment araçlara yeni bir soluk getiren Yeni Chevrolet Spark öne çıkan özelliklerini inceledik ve tahmini Türkiye fiyatlarını gördük. Yeni Chevrolet Spark hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.