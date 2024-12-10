Marvel hayranlarını çok heyecanlandıracak bir iddia ortaya atıldı. Chris Evans'ın Avengers: Doomsday ile yeniden MCU'ya döneceği öne sürüldü.

Yıllar boyunca Kaptan Amerika’ya hayat veren Chris Evans, şüphesiz Marvel Sinematik Evreni’nin (MCU) başarısında çok büyük rol oynamıştı. Ünlü oyuncu, Endgame filmiyle evrene veda etmişti. Oynadığı karakter Steve Rogers yaşlanırken Kaptan Amerika kalkanını Anthony Mackie’nin canlandırdığı Sam Wilson’a devretmişti. Bu yüzden de kendisini bir daha evrende görmeyi pek beklemiyorduk. Sadece son Deadpool filminde eski Fantastik Dörtlü karakteri Johnny Storm olarak kısa süreliğine rol almıştı.

Ancak bugün sektörün en güvenilir kaynaklarından gelen haberler, Chris Evans’ın MCU’ya geri döneceğini öne sürdü ve hayranlarda büyük heyecan uyandırdı.

Chris Evans'ın Avengers: Doomsday filminde rol alacağı söyleniyor

Deadline, The Wrap, Variety ve daha birçok kaynağın edindiği bilgilere göre Evans, birkaç yıl içinde vizyona girecek yeni Avengers filmi Doomsday’de Marvel Sinematik Evreni’ne geri dönecek.

Maalesef rolünün ne olduğu konusunda bir bilgi yok. Kaynaklara göre filmde Sam Wilson’ı Kaptan Amerika olarak göreceğiz. Bu yüzden Evans’ın yeniden kostüme girdiğini görme ihtimalimiz daha düşük. Ancak Marvel’dan sürekli sürpriz geldiğini bildiğimiz için hiçbir ihtimali göz ardı etmemek gerekiyor.

Doomsday filmini, gişede çok başarılı olan son Avengers filmlerinin de yönetmenleri Russo kardeşler yönetecek. Daha önceki açıklamalarda Robert Downey Jr.’ın resmen filmde yer alacağı duyurulmuştu. Ancak Downey Jr., bu filmde Iron Man olarak değil ana kötü karakter Dr. Doom olarak karşımıza çıkacaktı. Chris Evans iddiası doğruysa da ikiliyi yeniden MCU’da görmeye başlayacağız.

Henüz ne anlatacağı konusunda çok bilgi bulunmayan Avengers: Doomsday, 1 Mayıs 2026’da vizyona girecek. Devamı olacak Avengers: Secret Wars ise Mayıs 2027’de bizlerle buluşacak.