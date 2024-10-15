iPhone 16 serisi yaklaşık bir ay önce tanıtıldı ve geçtiğimiz haftalarda satışa çıktı. Peki ilk kullanımlar sonrası iPhone 16'nın en beğenilen yönleri neler oldu?

Apple'ın iPhone ailesinin en yeni üyesi iPhone 16, tasarımı, sahip olduğu özellikler ve renk seçenekleri gibi detaylarla pek çok kullanıcıyı memnun etmeyi başardı. Özellikle Apple'ın en gelişmiş çip seti olan yeni A18 çipe sahip olan iPhone 16 yüksek performans sunuyor. Günlük kullanımın yanı sıra iPhone 16, yeni nesil oyunlarda bile yüksek bir performans sunarak mobil oyuncular için de en iyi seçeneklerden biri haline geldi.

Ayrıca iPhone 16 serisi tabii ki güçlü bir kamera ve özellikle Pro/Pro Max modellerdeki profesyonel kamera özellikleriyle öne çıkıyor. Yüksek pil ömrü ve iOS 18 ile gelen bir dizi yenilik de iPhone 16 serisini çekici hale getiriyor. Gelin çıkışından bu yana en çok beğenilen iPhone 16 özelliklerine göz atalım.

iPhone 16'nın sunduğu hız ve performans öne çıkıyor.

iPhone 16, sahip olduğu A18 çip sayesinde her senaryoda yüksek performans sunuyor. Çipin içerisinde 2 adet performans ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip toplamda 6 çekirdekli CPU, 5 çekirdekli GPU ile 16 çekirdekli Neural Engine bulunuyor. Diğer modellerle karşılaştırıldığında iPhone 16 modelinde CPU açısından %15 ve GPU açısından ise %20’lik bir performans yükselmesi var.

Bu da AAA seviyesinde oyunlarda bile sorunsuz bir deneyimden fotoğraf ve video işlemedeki yüksek performansa kadar pek çok noktada karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra günlük kullanımda da akıcı ve hızlı bir performans sunan iPhone 16, kullanıcılar tarafından bu yönüyle beğenildi.

Gelişmiş kamera teknolojisi, fotoğraf ve video performansı da beğeni topladı.

Gelişmiş çift kamera teknolojisine sahip olan model, arka kısımda 48 megapiksel f/1.6 diyafram açıklığına sahip bir ana kamerası, 12 megapiksellik 2x telefoto ve ultra geniş açılı kameraya sahip. Özellikle manzara fotoğraflarında ultra geniş açı sayesinde çok güzel fotoğraflar elde etmek mümkün.

Aynı zamanda gece modu da iPhone 16'da kullanıcılardan geçer not aldı. Tabii ki bunun yanında panorama, seri ve makro olmak üzere birçok mod seçeneği de mevcut. Ön kamera tarafındaysa iPhone 16, 12 megapiksellik bir çözünürlüğe sahip ve hem görüntülü görüşmelerde hem de ön kamera ile çekilen video ve fotoğraflarda iyi bir performans sergiliyor.

4K Dolby Vision 24, 25, 30 veya 60 FPS video kaydı yapabilen iPhone 16, bu noktada 120 FPS kayıt yapamamasıyla biraz eleştirilmiş olsa da fotoğraf ve video tarafında esas öne çıkarılan modeller olan Pro ve Pro Max'te 4K 120 FPS çekim yapmak mümkün.

iPhone 16’nın renkleri ve tasarımı da özellikle sosyal medyada epey konuşuldu.

iPhone 16 özelliklerinin yanı sıra dayanıklılığı ve şık tasarımıyla da beğeni topladı. Havacılık ve uzay endüstrisi standartlarında malzemeler kullanılarak geliştirilen iPhone 16 serisi, şimdiye kadar dayanıklılık testlerinden başarıyla geçmeyi başardı. Özellikle darbelere ve çizilmelere karşı dayanıklı olan alüminyum kasası günlük kullanımda karşılaşılabilen tüm senaryolardan başarıyla ayrılıyor.

Renkli tasarıma sahip olan cam arka yüzeyi ise yeni nesil Ceramic Shield malzemesinden üretilmiş. Bu sayede hem çok hafif hem de darbelere karşı ekstra dayanıklı olan iPhone 16, 60529 sayılı IEC standardı kapsamında IP68 belgesine sahip. Bu özelliği sayesinde 30 dakikaya kadar 6 metre derinlikte suya karşı dayanıklı. Zaten Apple'ın son birkaç yıldır bu konuda attığı adımlarla iPhone artık kendini kanıtlamış bir seri.

Ama gelelim tasarım noktasında en çok konuşulan tarafa. iPhone 16'nın yeni renkleri gerçekten çok sevildi. Özellikle pembe ve laciverttaş renkleri büyük beğeni topladı. Bunun dışında siyah ve deniz mavisi renkleri de var. Apple'ın önceki birkaç nesilden uzaklaşan dikey kamera dizilimi de başlangıçta biraz garipsense de gelen yorumlar genellikle dizilimin beğenildiği yönünde.

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iPhone 16, gelişmiş kamera, donanım, ekran ve batarya özellikleriyle son zamanlarda yeni telefon almak isteyenlerin en çok yöneldiği modellerden biri. Eğer siz de yeni bir telefon arayışı içerisindeyseniz ve bütçeniz dahilindeyse iPhone 16'yı değerlendirebilirsiniz. iPhone 16 cihazının fiyat seçenekleri renge, depolama alanına ve tercih edilen satış mağazasına göre değişiklik gösterebilir. Bundan dolayı piyasayı araştırarak, en doğru yeri tercih etmelisiniz.

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