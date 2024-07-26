Çileklerin bir meyve olarak kabul edilmediğini biliyor muydunuz? Üstelik patlıcan ve domates bile bir meyveyken! Peki bunun sebebi nedir?

Eski zamanlardan beri bazı yiyecekleri meyve bazılarını ise sebze olarak kabul ettik ancak bildiğimiz çoğu meyve aslında bir sebze, sebzeler de aslında meyve.

Peki bu karmaşanın ve çileğin bir meyve olarak kabul edilmemesinin sebebi nedir?

Bizler meyveleri genellikle bitkilerden koparabilen küçük ve yumuşak şeyler olarak kabul ederiz ancak bilimsel sınıflandırma çok daha karmaşıktır.

Bir meyvenin üç temel etli katmanı bulunur. Bunlar; dış kabuk, etli orta ve tohumları tutan en iç kısımdır. Örneğin bir üzüm, tüm bu katmanlara sahiptir. Aynı katmanlı yapı, muz ve karpuz gibi diğer meyvelerde de görülür.

Ancak bunların dış kabukları biraz daha serttir. Ayrıca bir meyve olabilmek için meyvelerin tek bir yumurtalığı olan bir çiçekten gelişmesi gerekir. Örneğin yaban mersini gibi bitkilerin çiçekleri yalnızca bir yumurtalığa sahiptir.

Bu sebeple yaban mersini, bilimsel sınıflandırmada gerçek bir meyve olarak kabul edilir. Yine domates, biber, patlıcan ve kivinin de meyve olarak kabul edilmesinin sebebi, tek yumurtalığı olan bir çiçekten oluşmalarıdır.

Çilek ise şaşırtıcı bir şekilde meyve değildir.

Onlar, aksesuar meyve olarak kabul edilir. Çünkü meyvelerin içinde mutlaka çekirdekler olmalıdır ve çileğin içinde çekirdek yoktur. Ayrıca çilekler, tek bir yumurtalığı olan bir çiçekten gelişmez. Bu nedenle onlar bir meyve değildir.

Ek olarak çilek, üzümsü meyveler grubuna girer. Ancak ait olduğu grubun isminin bu şekilde olması, size onun bir meyve olduğunu düşündürtmesin. Aslında çileğin meyve olarak kabul edilmemesi, yenen kısmının meyve olmayışından kaynaklanır.

Özetle meyvelerin sınıflandırılma şekli, bize göre oldukça karmaşıktır ancak bilim insanlarına göre de bir o kadar anlamlıdır. Meyvelerin hangi katmanlara ve yapılara sahip olduğu, onların meyve mi ya da sebze mi olduğunu belirler.

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