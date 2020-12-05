Çin'in Chang'e 5 Uzay Aracı, Ay'a Çin Bayrağı Dikti

Bundan 11 gün önce fırlatılan ve 3 gün önce Ay yüzeyine iniş yapan Chang'e 5 uzay aracı, geçtiğimiz saatlerde Ay'a Çin bayrağı dikti. Çinli yetkililerin yaptığı paylaşımda Çin bayrağının Ay'daki görüntüsüne de yer verildi.

Bundan 11 gün önce Çin Ulusal Uzay Dairesi, Chang'e 5 uzay aracını ülkenin en büyük roket sistemi Long March 5'le birlikte Ay'a fırlatılmış ve Chang'e 5 görevi başlatılmıştı. Uzay aracı, 3 gün önce başarılı bir şekilde Ay yüzeyine inmeyi başarmıştı. Çin'in Chang'e 5 görevinde bugün de yeni bir gelişme yaşandı.

Çin'in resmi 'Mission of China' Twitter hesabından dün gece saatlerinde yeni bir paylaşım yapıldı. Çin, Chang'e 5 uzay aracının Ay yüzeyine Çin bayrağını diktiğini açıkladı. Paylaşımda Çin bayrağının Ay yüzeyine dikilmiş halini gösteren fotoğraflara da yer verildi.

Çin, örnek toplamayı başaran 3. ülke olacak:

Chang'e 5 uzay aracıyla başlatılan Chang'e 5 Ay görevi, Çin için büyük bir öneme sahip. Bundan önce Ay yüzeyinden toprak ve kaya örnekleri toplamayı ve Dünya'ya geri getirmeyi başaran yalnızca 2 ülke bulunuyordu: Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya. Fakat görev başarılı bir şekilde tamamlanırsa Çin, bunu gerçekleştiren 3. ülke olmayı başaracak.

Sorunsuz bir şekilde Ay'a fırlatılan ve 3 gün önce başarılı bir şekilde yüzeye iniş yapan Chang'e 5 uzay aracı, Ay'da iniş yaptığı günden itibaren 14 gün boyunca örnek toplayacak. Bu sürenin ardından uzay aracı, 16 ya da 17 Aralık tarihinde topladığı toprak ve kaya örnekleriyle Dünya'ya geri dönecek.

Chang'e 5 uzay aracının topladığı kaya ve toprak örnekleri sorun yaşanmadan Dünya'ya dönerse bu örnekler pek çok bilimsel çalışmada kullanılacak. Örneklerin kullanacağı bilimsel çalışma alanları arasında Ay'ın oluşumu ve evrimi de yer alacak.