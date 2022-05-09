Çin Hükümeti Çocukların Sosyal Medya Kullanımını Kısıtladı

Çin hükümeti, 18 yaşından küçük çocukların canlı yayınlara bahşiş yapmasını yasakladı. Ayrıca çocuklar, bundan sonra akşam saat 10:00 itibarıyla canlı yayın izleyemeyecekler. Çin hükümetinin kararı, yalnızca yerel platformlar için geçerli...

Sosyal medyaya pek de sıcak bakmayan ve geçtiğimiz dönemlerde çeşitli çalışmalar yapan Çin hükümeti, bu alandaki son çalışmasını da açıkladı. Çin Ulusal Radyo ve Televizyon İdaresi tarafından yapılan açıklamalarda, 18 yaşından küçük çocukların internet kullanımının bir nebze daha kısıtlanacağı ifade edildi. Çinli çocuklar, artık akşam saat 10:00'dan sonra canlı yayın izleyemeyecekler. Ayrıca çocukların kendi hesaplarından bahşiş ödemeleri de mümkün olmayacak.

Çinli yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre çocukların sosyal medya kullanımının onları korumak için denetim altında tutulması gerekiyor ve alınan son karar da bunun bir göstergesi. Kararın Çinli çocuklar tarafından nasıl karşılanacağı ise daha şimdiden merak konusu oldu...

Karar, YouTube ve Twitch gibi uluslararası platformları kapsamıyor

Çin hükümetinin çocuklarla ilgili yeni kararı, yalnızca yerel platformlar için geçerli olacak. Bu bağlamda; TikTok'un Çin'deki versiyonu Douyin ve Bilibili gibi popüler canlı yayın platformları, alınan karar kapsamında olacak. Ancak YouTube ve Twitch gibi uluslararası platformlar bu karar kapsamında kısıtlanamayacak.

Çin hükümeti, sosyal medyayı kısıtlayabilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Örneğin dünyadaki en popüler sosyal ağların bazıları zaten ülkede kullanılamıyor. Ayrıca bir süre önce alınan bir karar doğrultusunda çocukların oyun oynayabilecekleri süreler de kısıtlandı. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi dünyanın en popüler çevrimiçi oyun platformu Steam'in Çin'de özel bir sürüm olarak kullanıldığını ve bizlerin erişebildiği oyunların çok büyük bir bölümünün bu ülkede olmadığını hatırlatalım...