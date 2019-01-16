Çin, 2020'de Mars'a İlk Uzay Aracını Göndermek İstiyor

Ülkelerin uzay yarışındaki varış noktası haline gelen Mars için Çin de harekete geçiyor.

Çin, Ay’ın karanlık yüzüne robotlu iniş yaparak bir ilki gerçekleştirmişti. Fakat sadece bununla yetinmek istemiyor ve önümüzdeki on yıl içerisinde birçok ilke daha imza atmayı planlıyor.

2019’un sonlarında, Çin Ulusal Uzay İdaresi, Chang’e 5 göreviyle Ay’dan aldığı toprağı Dünya’ya getirecek ve bu Çin tarihinde bir ilk olacak. Çin ulusal medyasına göre, bu görevleri takiben gerçekleştirilen diğer Ay görevleriyle Dünya’ya daha fazla örnek getirilmesi ve ileride Ay’da insanlar için oluşturulacak istasyon için yer tayini yapılması planlanıyor.

Ajansın başkan vekili Wu Yanhua, pazartesi günü yaptığı toplantıda “Çin’in ilk Mars keşif görevi, 2020 yılında gerçekleştirilecek.” dedi. Gezegenlerarası bu görevin adı “Mars Global Remote Sensing Orbiter and Small Rover” ya da “HX-1” olacak.

Gerçekleştirilecek Mars görevinde gezegene iniş yapacak bir araç, keşif aracı ve uydu gönderilmesi planlanıyor. İniş ve keşif araçları, kızıl gezegenin yüzeyinde dolaşacak. Güneş panelleri bulunan, altı tekerlekli keşif aracı ise altında yer alan radarla Mars’ın iç katmanlarını inceleyecek ve buzlaşmış su kütleleri arayacak.

Gerçekleştirilecek bu Mars göreviyle, gezegendeki kaya ve toprak örnekleri incelenecek. Geçmişte kızıl gezegende yaşam olup olmadığı araştırılacak. Popular Mechanics’e göre, Çinli bilim insanları 2030 yılına kadar Mars’tan alınan bozulmamış ilk örneğin ellerine geçmesini umut ediyor.

Mars’a Gitmek ve İniş Yapmak Çok Zor

HX-1, önümüzdeki sene temmuz veya ağustos ayında fırlatılacak. Bu tarihlerin seçilmesinin sebebi, Dünya ve Mars arasındaki mesafenin kısalması ve yakıt masrafının minimuma inmesi.

Eğer ki Çin, HX-1 görevini başarırsa Mars’ın yüzeyine inen üçüncü ülke olmayı başaracak. Fakat uzmanlara göre Mars, iniş yapılması en zor gezegenlerden bir tanesi. Kızıl gezegenin atmosferi hem uzay aracını yakabilecek kadar kalın hem de görevi yavaşlatabilecek kadar ince. Hatta tam da bu sebeplerden Mars görevlerinin yarısı başarısızlıkla sonuçlanıyor.

Başarısız son Mars görevi Avrupa’dan gönderilen Schiaparelli göreviydi. Roketin iticileri olması gerekenden daha erken bir zamanda aktif hale geldi ve uzay aracı yaklaşık bir buçuk km yükseklikten yüzeye düşüp parçalandı.