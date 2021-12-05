Çin, ticari araçlarda da otonom sürüş teknolojilerinin kullanımı ile ilgili önemli bir adım attı. Ülke, toplu taşımada kullanılacak olan 3 sürücüsüz otobüsün ticari denemelerini başlattı.

Gelişen teknoloji hayatlarımızın her alanına etki etmeye devam ediyor. Otonom sürüş teknolojileri de bu gelişmelerin başında yer alıyor ve hayatımızı değiştiriyor. Üstelik bu teknoloji, yalnızca kişisel araçları değil, aynı zamanda ticari araç kullanımını da etkilemeye başlıyor. Çevre dostu bu araçlar, otonom sürüş teknolojileri ile günlük aktivitelerimizi kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Şimdi de Çin’den bu konuda yeni bir hamle geldi. Ülke, ticari amaçlı toplu taşımada sürücüsüz araç kullanmaya yönelik bir adım attı. Yetkililer, Çin teknoloji devi Baidu tarafından geliştirilen tam otonom ve elektrikli otobüslerin denemelerinin, ülkenin Chongqing isimli şehrinde başladığını duyurdu.

Normal bir otobüste bulunan her şey Robobus otobüslerde de mevcut

4.seviye otonom sürüş teknolojisine sahip olan ve ‘Robobus’ ismi verilen 3 otobüsün ‘ticari denemeleri’ Chongqing’de başladı. Açıklamalarda, otobüslerin 5.9 metre uzunluğunda olduğu ve saatte 40 kilometre yol alabildiği ifade edildi. Buna ek olarak Robobus’ların kendi kendine durabildiği, normal bir otobüste bulunan her şeye sahip olduğu ve zorlu yol koşullarına dayanabildiği yapılan açıklamalar arasında yer aldı.

Denemeleri Chongqing’den takip eden Baidu otonom sürüş birimi güvenlik görevlisi Zhang Shangui de yaptığı açıklamalarda, “Şu anda üç farklı şehirde otonom otobüsler faaliyet gösteriyor. Chongqing ise ticari operasyonların yapılmaya başladığı ilk şehirlerden biri” ifadelerine yer verdi. Shangui ayrıca, şehirde bulunan insanların, akıllı kart veya yüz tanıma sistemlerinden ödeme yaparak otobüsleri kullanabileceğini sözlerine ekledi.

Uzmanlar elektrikli tam otonom otobüslerin kullanımının; karbon emisyonlarını azaltması, trafik sıkışıklıklarını engellemesi ve maliyetleri düşürmesi sebebiyle oldukça önemli olduğunu düşünüyor. Ayrıca bu tarz teknolojilerin, yeterince geliştiği takdirde, kaza oranlarını önemli derecede düşürebileceğinin de altı çiziliyor.