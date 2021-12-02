Otonom Sürüşü İnsanlarla Aynı Düzeye Getirebilecek Teknoloji

Otomobil sektörünün gelişmesiyle birlikte ‘otonom sürüş’ teknolojisi de hızla yükseldi. Hâlâ ‘bisikletlileri görememe’ gibi sorunları olan teknoloji, insanlarla bir olmaktan çok uzak. Ancak geliştirilen yeni bir yöntem, bu açığı büyük ölçüde kapatabilir.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte otomobil sektörü de köklü değişikliklere gidiyor. Şu anda bu sektörde başlıca gelişen iki alan elektrikli otomobiller ve otonom sürüşlü araçlar. Otonom sürüş, her ne kadar son dönemde büyük yol kat etmiş olsa da bazı eksiklikleri bulunuyor. Mehul Bhatt adlı bir araştırmacı, Almanya ve Hindistan’daki ortaklarıyla birlikte çalışarak bu eksiklikler için çözüm bulduğunu açıkladı.

Trafikte otonom sürüş sağlayan yapay zekaların aksine insanlar, her zaman ‘beklenmedik ne çıkabilir’ diye algılarını açık tutuyor. Yapay zeka teknolojileri ise ‘var olan bilgiye göre’ hareket ediyor. Bu da aşılması gereken bazı sorunları teşkil ediyor. Artificial Intelligence adlı dergide yayınlanan çalışmada, modern ‘derin öğrenme’ yöntemleriyle ‘mantık’ algısı birleştirilerek oluşturulacak yeni bir teknolojinin, otonom sürüşü insanlarla aynı düzeye getireceğini ileri sürüyor.

Yeni yapay zeka, verdiği kararların sebeplerini açıklayabilecek:

Yalnızca ‘makine öğrenimine’ bağlı yapay zeka teknolojilerinin insanlara özgü kabiliyetlerden yoksun olduğunu belirten Mehul Bhatt, geliştirilmesi planlanan yeni yapay zeka teknolojisinin farklarını şu şekilde açıklıyor: “Otonom sürüş sağlayan yapay zeka, bu yöntem sayesinde ‘olacak olayları’ anlayabilme kabiliyetine erişiyor. Örneğin: bir bisikletçi başka bir aracın arkasına geçtiğinde otomobilin görüş alanından çıkıyor. Yeni teknoloji, bisikletçinin hâlâ orada olduğunu ve yeniden görünür hale geleceğini anlayabilecek. Bu tarz insana özgü yetiler, genel olarak yapak zekalarda eksik olan bir element.”

Otonom sürüş teknolojisinde bu tarz ‘mantık çerçevesinin’ elzem olduğunu ifade eden Bhatt, güvenilirlik konusuna da dikkat çekiyor. Şu anki yapay zekaların trafikte aldıkları kararları açıklamadığına dikkat çeken Bhatt, bu problemin de aşılacağını belirtiyor. Bu yeni yöntemle birlikte yapak zekalar, trafikte aldıkları kararların sebeplerini açıklayabilecek. Bhatt, böylelikle alınan kararların doğruluğu hakkında daha net sonuçlar elde edebileceğimizi söylüyor.