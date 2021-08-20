Çin, Uzay İstasyonu İçin Uzayda Bir Yürüyüş Gerçekleştirdi

Çin'in uzaya gönderdiği astronotlardan ikisi, modüler uzay istasyonu Tiangong'un robotik kolunu kullanılabilir hale getirmek için özel bir çalışma yürüttü. O anları resmi devlet kanalı üzerinden canlı yayınla dünyaya duyuran Çin, astronotların uzay yürüyüşünden bir kesit sundu.

Çinli bilim insanları, nisan ayında uzaya fırlatılan modüler uzay istasyonu "Tiangong"la ilgili çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyorlar. Bu bağlamda, haziran ayında uzaya gönderilen üç astronot, Tiangong Uzay İstasyonu'yla ilgili çok önemli bir görevi başarıyla tamamladılar. Çin'in bugüne kadarki en uzun uzay çalışmasını gerçekleştiren astronotlar, uzay istasyonundaki bir robotik kolu çalışabilir hale getirmek için son çalışmaları da tamamladılar.

Robotik kolla ilgili çalışmalar nedeniyle uzay yürüyüşü yapmak zorunda kalan astronotlar, o anlarda canlı yayın yaptılar. Çin Merkez Televizyonu (CCTV) tarafından servis edilen canlı yayın, Nie Haisheng ve Liu Boming'in uzaydaki yürüyüşünden kısa da olsa bir kesit sundu.

İşte Çin'in uzayda gövde gösterisi yaptığı o anlardan bir kare

Çin Uzay Ajansı tarafından yapılan açıklamalarda, Tiangong Uzay İstasyonu'nun dışına çıkan astronotların, görevlerini başarılı bir şekilde yerine getirdikleri ifade edildi. Ancak bu mürettebatın görevi yalnızca bu robotik kolu çalışabilir hale getirmek değildi. CCTV tarafından yapılan açıklamalara göre astronotlar, uzay istasyonundaki termal ünite ile panoramik bir kamerayı da en doğru şekilde ayarlamaya çalışıyorlar.

Çin hükümeti, başlatılan uzay programına adapte olmuş durumda. Zira hükümet, bu projeyi bir prestij meselesi olarak görüyor. Ayrıca yönetimi yıllardır elinde tutan Komünist Parti, kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutluyor ve bu yüzden de uzayda yapılan çalışmalar, Çin için ayrı bir önem arz ediyor. Bu konuyla ilgili ne kadar ciddi olduğunu göstermek isteyen hükümet yetkilileri, iki ay içerisinde gerçekleştirdikleri iki uzay yürüyüşünü bir gövde gösterisi nitelinde tüm dünyaya duyurmaktan da geri kalmadılar.