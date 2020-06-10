TikTok’un neredeyse birebir kopyası olan Zynn, daha çok kullanıcıya ulaşmak için pek de doğru olmayan bir strateji kullanılıyor gibi gözüküyor. Wired’ın haberine göre uygulama Google Play Store’dan bu yüzden kaldırılmış olabilir.

Son zamanlarda oldukça gündemde olan TikTok, kısa videoların paylaşıldığı bir sosyal medya platformu. Dans videolarından esprili videolara kadar birçok içeriğin bulunduğu bu sosyal medya platformunun, ülkemizde de çok sayıda kullanıcıya sahip olduğunu söyleyelim.

Zynn adındaki uygulamaysa TikTok’un neredeyse bire bir kopyası. Kuaishou tarafından finanse edilen uygulama, TikTok’un tam anlamıyla rakibi olmuş durumda. Kuaishou ise Çin’in en büyük sosyal medya şirketi olan Tencent tarafından finanse ediliyor. Oldukça karmaşık olan bu yapıda, kısaca uygulamaların arasında büyük bir rekabet olduğunu gözlemlediğimizi söyleyelim.

Zynn, Google Play Store’dan neden kaldırıldı?

Zynn uygulamasının ABD pazarına girmesinin altında yatan birçok neden var. Bunlardan en önemlisiyse büyümek için ticaret taktiği olan piramit şemasını kullanması. Uygulama üzerinden her video izlediğinizde uygulama içinde para kazanıyorsunuz. Arkadaşlarınızı Zynn’e davet ederek de kazandığınız bu paraları, uygulama içi satın almada kullanabiliyorsunuz. İlginç olan ve uygulamayı TikTok’tan ayıran yanıysa kazandığınız bu paraları gerçek hayatta kullanabilmeniz.

Hesabınızda biriken bu paralarla gerçek hayat için hediye kartı alabilir ve hatta ortaya çıkan bazı bilgilere göre PayPal hesabınıza yani hesap kartınıza para olarak aktarabilirsiniz. Zynn’in uygulama dağıtıcılarının hedefi olmasının altında farklı bir sebep daha yatıyor. Wired’ın haberine göre Zynn’in Google Play Store’dan tamamen kaldırılmasının nedeni, içeriklerini diğer uygulamalardan direkt olarak alması. Şimdilik Zynn hâlâ App Store’da erişilebilir durumda fakat Apple’ın uygulamayı araştırdığını da ekleyelim.

Sensor Tower’a göre Zynn, 7 Mayıs’ta App Store’da ve 5 Mayıs’ta da Google Play Store’da lanse edildi fakat nasıl olduğunu anlamadığımız bir şekilde, bazı sahte hesapların ilk videolarını 19 Şubat tarihinde paylaştığını gözlemliyoruz.